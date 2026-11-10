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10 de noviembre de 2026 - 16:29
Sociedad.

Los santos y beatos que León XIV recordó durante su histórica misa en Córdoba

Durante la multitudinaria celebración en Córdoba, el papa León XIV puso en valor el legado de los santos y beatos que forman parte de la historia religiosa argentina.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los santos y beatos que León XIV recordó durante su histórica misa en Córdoba.&nbsp;

Los santos y beatos que León XIV recordó durante su histórica misa en Córdoba. 

En el marco de una misa multitudinaria en Córdoba, el papa León XIV dedicó parte de su mensaje a reivindicar la santidad y recordar a referentes religiosos argentinos. El Pontífice puso en valor el testimonio de sacerdotes, religiosas, laicos y mártires que hicieron de su fe un ejemplo para los demás

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Durante la multitudinaria celebración en Córdoba, el papa León XIV puso en valor el legado de los santos y beatos que forman parte de la historia religiosa argentina.

Durante su mensaje, León XIV evocó a distintas figuras religiosas, entre ellas sacerdotes, religiosas, fieles laicos y mártires.

Una de las figuras centrales de la homilía fue San José Gabriel del Rosario Brochero, el Cura Brochero, nacido en 1840 en Santa Rosa de Río Primero. Su tarea pastoral se desarrolló principalmente en Traslasierra, donde se trasladaba en mula para visitar a los habitantes de las localidades más aisladas.

A lo largo de su vida impulsó ejercicios espirituales y distintas obras para mejorar la vida de la población, entre ellas caminos, escuelas, acequias y un acueducto. Falleció en 1914, luego de contraer lepra mientras atendía a personas enfermas, y fue canonizado en 2016 por Francisco.

Entre las mujeres que León XIV evocó estuvo Santa María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula. Nacida en Santiago del Estero en 1730, se dedicó a difundir los Ejercicios Espirituales de san Ignacio incluso después de la expulsión de los jesuitas en 1767.

Para cumplir con esa misión caminó por distintas provincias y llegó a Buenos Aires, donde fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. Su camino de fe culminó con la canonización, celebrada por Francisco el 11 de febrero de 2024, que la convirtió en la primera santa argentina.

Desde los 15 años, Mama Antula se desempeñó como laica consagrada al servicio de los jesuitas y tomó el nombre de María Antonia de San José. A lo largo de su vida, caminó por diferentes puntos del país para difundir los Ejercicios Espirituales, con recorridos por Tucumán, Jujuy y Córdoba, entre otras provincias.

León XIV también evocó a san Héctor Valdivielso Sáez, cuyo nombre religioso era Benito de Jesús. Nacido en Buenos Aires en 1910, se crio en España y formó parte de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Su vida terminó en 1934, cuando fue asesinado en la localidad asturiana de Turón, en el marco de la persecución religiosa. Fue canonizado por Juan Pablo II en 1999 junto con otros mártires de aquel período.

El Pontífice también recordó a santa Nazaria Ignacia March Mesa, quien nació en España en 1889 y dedicó buena parte de su vida a la misión religiosa en Bolivia.

Allí fundó las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, una congregación enfocada en la educación, el acompañamiento de las comunidades vulnerables y la tarea pastoral. Murió en Buenos Aires en 1943 y fue canonizada por Francisco 75 años después, en 2018.

Los beatos recordados por el papa León XIV

El Papa también evocó a Mamerto Esquiú, fraile franciscano nacido en Catamarca en 1826, que se desempeñó como obispo, docente, periodista y político. Fue una figura destacada por su defensa de la Constitución de 1853 y sus mensajes en favor de la unidad.

En 2021, la Iglesia lo declaró beato tras reconocer un milagro vinculado con la recuperación de una niña que padecía osteomielitis.

León XIV también hizo referencia al beato Eduardo Francisco Pironio, quien nació en Nueve de Julio en 1920 y tuvo una destacada carrera dentro de la Iglesia. Fue obispo, cardenal y formó parte de la Curia Romana, además de ser uno de los impulsores iniciales de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Falleció en Roma en 1998 y, 25 años después, fue beatificado tras el reconocimiento de un milagro relacionado con la recuperación de un niño de 15 meses en Mar del Plata.

El Pontífice también hizo referencia a dos religiosas cordobesas que dejaron su huella en la Iglesia argentina. Una de ellas fue la beata María del Tránsito Cabanillas, nacida en 1821, quien fundó las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas de la Argentina, una congregación orientada a la educación, la asistencia y la evangelización.

La otra fue la beata Catalina de María Rodríguez, nacida en 1823 y creadora de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Además, tuvo una estrecha relación de amistad y colaboración con el Cura Brochero.

Entre las religiosas evocadas durante la homilía estuvieron la beata María Ludovica de Angelis y la beata Crescencia Pérez. La primera, nacida en Italia, desarrolló una extensa tarea de asistencia en el Hospital de Niños de La Plata y fue beatificada en 2004.

Pérez, por su parte, nació en Pergamino en 1897, ingresó a las Hijas de María Santísima del Huerto y se dedicó a la enfermería. Murió en 1932, a causa de la tuberculosis, y fue beatificada en 2012.

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