Día de la Tradición: por qué se celebra cada 10 de noviembre en Argentina

Cada 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Tradición , una fecha que recuerda el nacimiento de José Hernández, ocurrido en 1834. El escritor y periodista fue el autor de El gaucho Martín Fierro, una de las obras más representativas de la literatura nacional.

Histórico. Día de la tradición: por qué se celebra en Argentina

Efemérides. ¿Cuándo es el Día de la Tradición en Argentina?

Este 2026 se cumplen 192 años del nacimiento de José Hernández , cuya obra contribuyó a retratar la vida, las costumbres y las dificultades que atravesaban los gauchos en el siglo XIX.

José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la provincia de Buenos Aires. Durante su juventud tuvo contacto con la vida rural, una experiencia que influyó en su producción literaria y en su mirada sobre la sociedad argentina.

Además de escritor, fue periodista y político. Se desempeñó como diputado provincial y senador, y participó en debates relacionados con la organización institucional del país.

En 1872 publicó El gaucho Martín Fierro, mientras que en 1879 presentó su continuación, La vuelta de Martín Fierro. A través de estas obras describió las injusticias que sufrían los gauchos, sus valores, sus costumbres y su forma de vida.

¿Por qué el Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre?

La fecha fue elegida en homenaje al nacimiento de José Hernández y quedó establecida oficialmente en 1939 en la provincia de Buenos Aires, mediante la Ley N.º 4756. Posteriormente, en 1975, la Ley Nacional N.º 21.154 extendió la celebración a todo el territorio argentino.

El objetivo de esta conmemoración es reconocer y preservar las costumbres, los conocimientos y las expresiones culturales que se transmiten de generación en generación y forman parte de la identidad nacional.

La palabra tradición proviene del latín y está relacionada con la transmisión de conocimientos y costumbres. Por eso, esta celebración también invita a reflexionar sobre el legado cultural de las distintas regiones del país.

Las costumbres que forman parte de la tradición argentina

El Día de la Tradición se conmemora en diferentes puntos del país con encuentros folclóricos, danzas, música, comidas típicas, desfiles gauchos y actividades vinculadas con la cultura criolla.

El mate, las empanadas, el asado, las vestimentas tradicionales y las expresiones musicales son algunos de los elementos que representan las costumbres argentinas.

En Jujuy, la tradición también está presente en las coplas, las danzas folclóricas, las celebraciones gauchas, las comidas regionales y las expresiones culturales propias de la provincia. Estas manifestaciones forman parte de un patrimonio que continúa transmitiéndose entre generaciones.

De esta manera, cada 10 de noviembre representa una oportunidad para recordar a José Hernández y reconocer la diversidad de costumbres que conforman la identidad cultural argentina.