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10 de noviembre de 2026 - 10:21
Visita Papal.

Córdoba homenajea al Papa León XIV con un mural del Cura Brochero y las sierras

Dos artistas cordobeses realizaron un mural de 198 metros cuadrados para recibir al Papa León XIV. La obra incluye al Cura Brochero y las sierras.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un mural gigante de 200 metros cuadrados recibe al Papa León XIV en Córdoba &nbsp;

Un mural gigante de 200 metros cuadrados recibe al Papa León XIV en Córdoba

 

Córdoba homenajea al Papa León XIV con un mural del Cura Brochero y las sierras &nbsp;

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La obra fue realizada por Jael Airasca y Ariel Ocampo, quienes trabajaron durante varios días para completar el homenaje antes de la llegada del pontífice, prevista para este martes 10 de noviembre.

El mural está ubicado en el cruce de avenida Colón y Circunvalación, uno de los sectores por los que está previsto que transite la comitiva papal durante su recorrido por la capital cordobesa.

Un mural que reúne al Papa, el Cura Brochero y las sierras de Córdoba

La intervención artística tiene aproximadamente 16 metros de ancho por 12 de alto y fue diseñada para reflejar la relación entre la fe y las tradiciones cordobesas.

La imagen principal muestra al Papa León XIV y está acompañada por el Santo Cura Brochero, una figura central de la historia religiosa argentina, especialmente vinculada con Córdoba.

El paisaje de las Altas Cumbres y los colores de un atardecer completan la composición, que también incorpora un poncho inspirado en el trabajo del tejedor artesanal Eric Rojas, de Traslasierra. La propuesta fue impulsada por la empresa Caminos de las Sierras como parte de un programa de puesta en valor de puentes y espacios públicos.

Los artistas destacaron que la intención no era solamente realizar un retrato del pontífice, sino representar la cultura y las tradiciones de Córdoba.

“Recibirlo con cultura, con esculturas, con arte, mostrando lo que somos, es hermoso”, expresó Ariel Ocampo en diálogo con Cadena 3.

Cómo realizaron el mural gigante para recibir al Papa

El proyecto surgió pocos días antes de la llegada del Santo Padre, por lo que los artistas tuvieron que trabajar contrarreloj. La pintura se desarrolló sobre una superficie de grandes dimensiones y en un sector de circulación vehicular permanente, lo que representó un desafío para la ejecución.

Para realizar la obra utilizaron pinturas acrílicas, selladores especiales y distintas capas de color, además de una protección destinada a conservar el mural frente a la exposición al sol. También debieron prestar especial atención a la perspectiva, ya que la imagen está pensada para ser observada desde diferentes puntos de una vía de circulación rápida.

Durante el proceso, automovilistas y vecinos se acercaron para observar el avance del trabajo y saludar a los artistas. En una entrevista posterior, Airasca explicó que la realización demandó aproximadamente cuatro días y medio de trabajo y unos 80 litros de pintura.

El mural quedó terminado antes de la llegada del pontífice y forma parte de los homenajes preparados por Córdoba para su visita. A diferencia de las decoraciones temporales, la intervención fue pensada para permanecer en el espacio público como recuerdo del paso de León XIV por la provincia y como representación de la identidad cordobesa.

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