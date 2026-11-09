Daniel Malnatti viaja desde Jujuy a Córdoba junto a los peregrinos que van a ver al Papa León XIV

El periodista de TN, Daniel Malnatti, llegó a Jujuy para sumarse a la peregrinación de los fieles que viajarán en colectivo hacia Córdoba con el objetivo de participar de las actividades por la visita del Papa León XIV a la Argentina . El reconocido movilero destacó su entusiasmo por acompañar a los jujeños en una jornada que reunirá a personas de diferentes provincias del país.

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En diálogo con Canal 4 , Malnatti contó por qué eligió comenzar su cobertura desde Jujuy y expresó su alegría por compartir el viaje con los peregrinos. “Ahora están saliendo de todas partes del país, es una hora en donde está yendo todo para Córdoba. Así que nosotros salimos de Jujuy, que es lo más lindo que hay”, manifestó el periodista.

El periodista explicó que la intención es registrar el recorrido y transmitir las experiencias de quienes viajarán para encontrarse con el Papa . Sin embargo, reconoció que uno de los principales desafíos será mantener la comunicación durante un acontecimiento que concentrará a una gran cantidad de personas.

Malnatti señaló que las conexiones pueden presentar dificultades en eventos multitudinarios, especialmente cuando miles de personas intentan utilizar sus teléfonos celulares al mismo tiempo.

“Para los que trabajan en televisión saben que cuando hay muchos lugares es difícil porque se congestiona, digamos, la comunicación”, explicó.

A pesar de estas complicaciones, se mostró optimista sobre la cobertura y destacó el significado religioso del viaje. “Estamos acompañados por Nuestro Señor Jesucristo, que nos ampara en esta misión. Así que seguro que va a salir bien”, expresó.

La expectativa por el encuentro con el Papa en Córdoba

Malnatti también compartió sus impresiones sobre la presencia del Papa León XIV en la Argentina y la convocatoria que está generando entre los fieles.

El periodista consideró que el entusiasmo fue creciendo durante las distintas actividades del Sumo Pontífice y anticipó que el encuentro en Córdoba será uno de los momentos más importantes de su visita. “Esto va a ser muy grande, muy lindo, además van a estar de todas las provincias, gente de todas partes”, sostuvo.

La peregrinación desde Jujuy permitirá acompañar a quienes decidieron trasladarse cientos de kilómetros para participar de la celebración religiosa. Durante el trayecto, Malnatti buscará mostrar las historias, expectativas y experiencias de los fieles que esperan encontrarse con León XIV.

Papa León XIV en Córdoba: cuándo será la misa multitudinaria

La visita del Papa León XIV a Córdoba tendrá su actividad central el martes 10 de noviembre, cuando presida una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), prevista para las 10 de la mañana.

Las actividades comenzarán el lunes 9 de noviembre con la recepción de peregrinos y una vigilia juvenil. Se espera la participación de fieles provenientes de distintas provincias argentinas, entre ellos numerosos jujeños que organizaron su traslado en colectivos.

Luego de la misa, el Papa recorrerá sectores de la capital cordobesa en el Papamóvil y participará de un encuentro en la Catedral.

La llegada de León XIV genera una importante movilización de peregrinos y representa una oportunidad para que los fieles argentinos participen de las celebraciones encabezadas por el Sumo Pontífice.