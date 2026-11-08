Estudiantes en Córdoba: 310 jóvenes jujeños reciben apoyo psicológico

Irse a estudiar lejos de casa implica mucho más que empezar una carrera universitaria . También significa aprender a vivir solo, organizar los gastos, adaptarse a una nueva ciudad y, muchas veces, enfrentar momentos difíciles sin tener cerca a la familia.

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P ara cientos de jóvenes jujeños que eligieron Córdoba como destino universitario, ese proceso también requiere acompañamiento. Actualmente, la Casa de Jujuy brinda atención psicológica a 310 estudiantes sin obra social , según confirmó Alberto del Cura, referente de la institución.

"Nosotros atendemos a los chicos que no tienen obra social. Solamente en psicología tenemos 310 chicos que atendemos" "Nosotros atendemos a los chicos que no tienen obra social. Solamente en psicología tenemos 310 chicos que atendemos"

El dato refleja una de las tareas menos visibles de la institución: acompañar a los estudiantes no solamente en sus necesidades económicas, sino también en aspectos vinculados a su salud y bienestar.

Más de 300 estudiantes jujeños reciben atención psicológica

La Casa de Jujuy cuenta con un equipo integrado por cinco profesionales de psicología y una médica para atender a estudiantes que no disponen de cobertura de salud.

"Hay cinco psicólogos y una médica. Es un trabajo que cuesta, es un trabajo que evidentemente lo tenemos que hacer en conjunto" "Hay cinco psicólogos y una médica. Es un trabajo que cuesta, es un trabajo que evidentemente lo tenemos que hacer en conjunto"

La atención cobra especial importancia para quienes deben adaptarse a una rutina completamente diferente a la que tenían en Jujuy.

Estudiar lejos significa enfrentar nuevas responsabilidades: preparar la comida, administrar el dinero, cumplir con las cursadas y resolver problemas cotidianos sin contar siempre con el acompañamiento presencial de los seres queridos.

A esto se suma la preocupación por los costos de vida. Según Del Cura, una habitación individual fuera del centro de Córdoba puede costar alrededor de $600.000 mensuales, sin contar otros gastos básicos.

La situación económica también repercute en la continuidad de los estudios. La Casa de Jujuy tiene 9.500 estudiantes adheridos y estima que entre el 15% y el 20% regresó a la provincia por diferentes motivos.

"Nosotros tenemos al momento 9.500 chicos adheridos. De eso calculamos entre un 15 y un 20% que han tenido que volver por distintas causas", explicó.

Si bien la entrevista no establece que todos esos regresos estén vinculados a problemas de salud mental, los datos muestran la importancia de sostener espacios de acompañamiento para quienes atraviesan dificultades.

La posibilidad de consultar con un profesional puede ser especialmente valiosa cuando un estudiante necesita orientación, escucha o ayuda para afrontar una situación personal.

Becas, asistencia sanitaria y nuevas oportunidades de formación

Además de la atención psicológica, la Casa de Jujuy desarrolla distintas acciones para aliviar los gastos que enfrentan los universitarios y sus familias.

Del Cura mencionó la entrega de bolsones, el acceso a fotocopias gratuitas, ayudas económicas y gestiones para conseguir beneficios en transporte y alojamiento.

"Estamos trabajando en varios frentes", expresó al describir las iniciativas que se llevan adelante para evitar que las dificultades económicas terminen condicionando las oportunidades educativas. Otro de los proyectos está relacionado con la atención médica de mayor complejidad.

El referente adelantó que se trabaja en un acuerdo para facilitar el acceso de estudiantes jujeños a estudios especializados en el Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.

"Seguramente la semana que viene firmamos un acuerdo para que las necesidades de cubrir servicios técnicos, por ejemplo hacerse un estudio de alta complejidad, se puedan atender en el Hospital de Clínicas" "Seguramente la semana que viene firmamos un acuerdo para que las necesidades de cubrir servicios técnicos, por ejemplo hacerse un estudio de alta complejidad, se puedan atender en el Hospital de Clínicas"

También explicó que se están impulsando becas para jóvenes de la Puna, con el objetivo de que puedan capacitarse a distancia en oficios vinculados a la minería. La propuesta busca ampliar las posibilidades de estudiar y formarse sin que trasladarse a otra provincia sea siempre la única alternativa.

Del Cura reconoció que sostener estas iniciativas requiere recursos y acuerdos entre diferentes instituciones. Por otro dejó un mensaje para las familias que realizan un esfuerzo cotidiano para que sus hijos puedan estudiar.

"Yo les digo a los padres que tengan atención privilegiada y a los chicos que estudien, porque fundamentalmente no tienen que perder tiempo" "Yo les digo a los padres que tengan atención privilegiada y a los chicos que estudien, porque fundamentalmente no tienen que perder tiempo"

La situación de los estudiantes jujeños en Córdoba muestra que el acompañamiento universitario no termina en el aula. Para muchos jóvenes, poder acceder a atención médica, apoyo psicológico o una ayuda económica puede ser importante para continuar su formación lejos de casa.

Y para las familias que siguen cada examen, cada dificultad y cada pequeño logro desde Jujuy, saber que sus hijos cuentan con espacios de asistencia también representa una forma de tranquilidad.