Estudiantes jujeños transformaron la escuela Juanita Stevens con un mural de 16 metros

Más de 20 estudiantes del Centro Polivalente de Arte realizaron un mural comunitario de aproximadamente 16 metros en la escuela Juanita Stevens, con el objetivo de recuperar un espacio que había perdido sus expresiones artísticas después de las refacciones edilicias. La intervención, encabezada por el artista jujeño Abel Mamani, se completó en una sola jornada y tiene como protagonistas a diferentes especies de la fauna provincial.

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La iniciativa formó parte de las prácticas profesionalizantes de los estudiantes y buscó vincular la formación artística con una experiencia concreta de trabajo comunitario. Durante una entrevista, Mamani contó cómo surgió el proyecto, el proceso de realización y el significado de devolverle el color a un espacio educativo.

La intervención artística se realizó en uno de los espacios de la escuela Juanita Stevens, donde anteriormente había una pared sin expresiones visuales. Según explicó Abel Mamani, las refacciones realizadas en el establecimiento habían provocado la desaparición de las obras artísticas que formaban parte del lugar.

Ante esa situación, surgió la posibilidad de desarrollar un mural comunitario junto a estudiantes del Centro Polivalente de Arte.

La propuesta consistió en representar especies características de la fauna jujeña mediante una composición de colores y figuras que permitiera renovar el entorno escolar.

Entre los animales que aparecen en la obra se encuentran el gato andino, las vicuñas y las corzuelas, representados a través de una composición dinámica que busca acercar a los niños al conocimiento y la valoración de la biodiversidad provincial.

Para Mamani, la elección de estos elementos no fue casual, ya que consideró importante que los estudiantes puedan reconocer y valorar las especies propias de Jujuy.

La obra también busca convertirse en un recurso visual para los niños que diariamente transitan por el establecimiento, además de mejorar las condiciones estéticas del espacio compartido.

Más de 20 estudiantes participaron y terminaron el mural en un día

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto fue el tiempo que demandó su realización.

Abel Mamani reveló que el mural de aproximadamente 16 metros fue completado durante una única jornada de trabajo.

Los más de 20 estudiantes participantes se reunieron alrededor de las 8 de la mañana y comenzaron las tareas de pintura cerca de las 9.

Aproximadamente a las 18 horas, la obra ya estaba terminada.

El artista explicó que este proceso también representó una experiencia de aprendizaje relacionada con la organización del trabajo, la distribución de tareas y el cumplimiento de los tiempos establecidos.

Durante la actividad, algunos estudiantes querían continuar realizando detalles, pero Mamani consideró importante establecer un horario de finalización.

Según explicó, el objetivo principal no era alcanzar una perfección absoluta, sino concretar una intervención artística con un mensaje para la comunidad.

En ese sentido, destacó que muchas veces resulta más importante desarrollar una propuesta y llevarla a la práctica que detenerse excesivamente en pequeños detalles.

Abel Mamani: el arte como herramienta de transformación social

Más allá de las características del mural, Mamani puso el foco en el impacto que puede generar una intervención artística dentro de una comunidad educativa.

El artista explicó que el proyecto permitió que los estudiantes aplicaran sus conocimientos fuera del aula y comprendieran que sus producciones pueden modificar los espacios que otras personas utilizan diariamente.

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En ese sentido, remarcó que los participantes no solamente realizaron una actividad vinculada con su formación académica, sino que también dejaron una obra para las futuras generaciones de alumnos de la escuela.

Mamani sostuvo que el mural constituye un aporte colectivo que permanecerá en el establecimiento y podrá ser disfrutado por quienes estudien allí durante los próximos años.

También destacó que este tipo de experiencias permite comprender el arte como una práctica vinculada con la comunidad y no únicamente como una producción individual.

Una estudiante regresó a su antigua escuela para pintar el mural

Entre las experiencias que dejó la jornada, Abel Mamani recordó una situación particular protagonizada por una de las jóvenes participantes.

Según relató, una estudiante del Centro Polivalente de Arte había cursado anteriormente la primaria en la escuela Juanita Stevens y regresó al establecimiento para formar parte de la intervención.

El artista destacó el significado de que la joven pudiera volver al lugar donde había vivido parte de su infancia, pero esta vez desde su formación artística.

Durante el encuentro, le explicó que su participación representaba una manera de devolverle algo a la comunidad educativa que la había acompañado durante sus primeros años escolares.

La experiencia también permitió establecer un vínculo entre distintas generaciones de estudiantes, ya que los actuales alumnos de la escuela podrán disfrutar de una obra realizada, entre otros participantes, por una exalumna del establecimiento.

Las prácticas profesionalizantes y el trabajo comunitario

El proyecto se desarrolló en el marco de las prácticas profesionalizantes del Centro Polivalente de Arte, una instancia que permite a los estudiantes trasladar sus conocimientos a situaciones concretas.

Abel Mamani explicó que uno de los principales desafíos consiste en encontrar espacios donde los jóvenes puedan implementar las técnicas y habilidades adquiridas durante su formación.

En esta oportunidad, la escuela Juanita Stevens ofreció la posibilidad de realizar una intervención artística de grandes dimensiones y con un objetivo comunitario.

La actividad permitió trabajar en equipo, organizar una producción colectiva y desarrollar una obra que quedará integrada al establecimiento educativo.

Para el artista, este tipo de iniciativas también permite que los jóvenes comprendan que el conocimiento artístico puede utilizarse para mejorar espacios públicos y generar nuevas experiencias culturales.

Mamani, quien aseguró haber participado en la realización de aproximadamente 200 murales en la provincia, destacó la importancia de continuar llevando expresiones artísticas a diferentes sectores de Jujuy.

Abel Mamani presentará su muestra "Mestizos" en noviembre

Durante la entrevista, el artista también anticipó una nueva actividad cultural que realizará en San Salvador de Jujuy.

Se trata de "Mestizos", una exposición prevista para el próximo 6 de noviembre en Casa Silvetti, ubicada frente a Plaza Belgrano, en el edificio donde anteriormente funcionaba el Ministerio de Turismo.

Según explicó, la propuesta estará centrada en la identidad, la cultura y las diferentes expresiones que conforman el territorio jujeño.

Mamani señaló que el concepto de mestizaje constituye una parte fundamental de su manera de entender el arte, ya que considera que la identidad cultural de Jujuy se construye a partir de múltiples tradiciones, experiencias y formas de expresión.

Como ejemplo, mencionó las diferentes maneras en que las familias jujeñas celebran la Pachamama, el Carnaval y otras manifestaciones culturales.

El artista sostuvo que estas prácticas comparten elementos comunes, pero al mismo tiempo presentan características particulares según las experiencias de cada comunidad.

La muestra incluirá piezas vinculadas con esas ideas y buscará abrir un espacio de reflexión sobre la identidad cultural, las tradiciones y los vínculos que existen entre Jujuy y los territorios vecinos.

De esta manera, Mamani continuará desarrollando proyectos artísticos mientras promueve iniciativas comunitarias como el mural de la escuela Juanita Stevens, que permitió a más de 20 jóvenes dejar una obra colectiva en un espacio educativo de la provincia.