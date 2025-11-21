Vandalizaron un mural de Ángel Di María en Rosario: es la entrada del club donde empezó

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol.

El mural que representa a Ángel Di María en la entrada del club El Torito fue nuevamente blanco de actos vandálicos : en la madrugada del viernes, individuos no identificados lanzaron pintura sobre la obra y dejaron la inscripción “ladrón mercenario” .

Germán Ángel , presidente de la institución, contó a Rosario3 que los daños se percibieron recién por la mañana, cuando el personal que abre el club llegó al lugar.

“ Fue anoche; lo encontramos hoy a la mañana cuando vinimos. Nadie vio nada porque hay un vecino que deja el camión estacionado en el frente y tapa mucho”, declaró al medio local. El mural, inaugurado en 2024 , está ubicado en la entrada principal del club donde Di María comenzó su trayectoria. No se trata de la primera ocasión en que una pintura dedicada al futbolista rosarino sufre daños.

En mayo de 2024, luego de que Rosario Central quedara eliminado ante Peñarol en la Copa Libertadores , otra obra en la fachada del club sufrió un ataque, con la frase pintada: “¿Todavía vas a volver?” .

En ese momento, los directivos optaron por reparar el mural con la colaboración de patrocinadores y decidieron mostrar a Di María con la camiseta de la selección argentina, con la intención de no vincularlo a ningún club en particular. “Pero igual lo vandalizaron”, se lamentó Germán Ángel en diálogo con Rosario3.

Club busca proteger la obra y conseguir patrocinadores

Después del reciente vandalismo, la institución intenta revisar las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con los culpables. No obstante, la labor se complica debido a los daños provocados por la última tormenta. “Estamos viendo si podemos bajarlas, el problema es que el temporal del sábado arrancó cables y toda la cuadra está sin internet”, explicó el presidente del club al medio local.

Ante la repetición de estos ataques, la dirigencia contempla trasladar el mural al interior del club para resguardarlo de futuros daños. A la vez, El Torito lanzó una campaña para atraer nuevos patrocinadores que financien tanto la reparación del mural actual como la elaboración de un posible nuevo diseño.

Aunque no se aclararon las razones, Di María no asistió anoche a los festejos de Rosario Central tras la proclamación de la AFA que lo reconoció como “campeón de liga” por haber logrado la mayor cantidad de puntos en 2025.

Ángel Di María celebra el título y se prepara para el Clausura

Cabe destacar, sin embargo, que el Fideo integró la delegación del club que viajó a Buenos Aires para recibir el trofeo, acompañando a Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cristinziano (vicepresidenta), Ariel Holan (director técnico) y Jorge Broun (capitán).

“Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”, afirmó Di María durante el acto en las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero, pocas horas antes de compartir un mensaje en redes sociales para celebrar la controvertida estrella.

El equipo rosarino se enfrentará este domingo desde las 17:30 a Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 en el Gigante de Arroyito.