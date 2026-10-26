Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: este lunes comienzan las reuniones informativas para los exámenes

Este lunes 26 de octubre comienzan las reuniones informativas y las instancias de consulta para los estudiantes que deberán rendir el examen de ingreso a primer año 2027 en Jujuy. Las actividades continuarán el martes 27 y están destinadas a que los aspirantes y sus familias conozcan las condiciones de la evaluación y puedan despejar dudas antes de la prueba prevista para el jueves 29 de octubre.

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La instancia evaluativa alcanza a establecimientos educativos que registraron más preinscriptos que vacantes disponibles. Según los resultados publicados de la primera preinscripción, 14 colegios reúnen un total de 3.169 aspirantes para 1.720 bancos.

Durante ambas jornadas se desarrollarán reuniones informativas e instancias de consulta para preparar a los estudiantes antes de los exámenes de ingreso. Las familias podrán conocer las condiciones de la evaluación y consultar las dudas que tengan sobre el procedimiento.

El examen se realizará de manera presencial el jueves 29 de octubre en los establecimientos correspondientes y comprenderá dos áreas: Lengua y Matemática. Cada una tendrá una duración de 80 minutos.

El Ministerio de Educación de Jujuy también puso a disposición propuestas didácticas para que los estudiantes puedan repasar contenidos y practicar actividades antes de rendir.

El material de estudio se encuentra disponible en el sitio oficial: https://educacion.jujuy.gob.ar/propuestas-didacticas-2/

Examen de ingreso a primer año: qué deben llevar los estudiantes

Para rendir el jueves 29 de octubre, los aspirantes deberán presentarse con 30 minutos de anticipación y llevar su DNI, útiles escolares y hojas en blanco.

También será importante que las familias tengan en cuenta las indicaciones particulares de cada institución para conocer el horario de presentación y la organización de la jornada.

Esta modalidad de ingreso es diferente del procedimiento establecido para los 22 colegios con sobredemanda que participan del sorteo de INPROJUY. En los establecimientos con instancia evaluativa, los resultados del examen forman parte del proceso de asignación de vacantes.

Cuántos estudiantes rendirán el examen de ingreso en Jujuy

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Los resultados publicados para 14 establecimientos con instancia evaluativa registran 3.169 preinscriptos para 1.720 vacantes, una diferencia de 1.449 aspirantes respecto de los bancos disponibles.

El Colegio N° 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, de San Salvador de Jujuy, concentra la mayor cantidad de inscriptos, con 511 estudiantes para 170 vacantes.

Le sigue la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Escolástico Zegada”, con 455 aspirantes para 180 bancos, mientras que el Colegio N° 2 “Armada Argentina” cuenta con 296 preinscriptos para 150 lugares.

La información previa del proceso hacía referencia a 16 instituciones con instancia evaluativa, aunque los datos detallados corresponden a 14 establecimientos.

Ingreso a primer año en Jujuy.

Las próximas fechas del ingreso a primer año 2027

Después del examen del jueves 29 de octubre, el cronograma continuará con la publicación de los resultados de asignación de vacantes, prevista para el 6 de noviembre.

Posteriormente, los días 10, 11 y 12 de noviembre, las familias deberán realizar la inscripción presencial y presentar la documentación requerida para confirmar el banco.

Quienes no obtengan una vacante durante esta primera etapa podrán participar de la segunda preinscripción, prevista entre el 17 y el 19 de noviembre.

Toda la información del proceso puede consultarse en el portal oficial de ingreso a primer año 2027.