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26 de octubre de 2026 - 07:00
Educación.

Orgullo jujeño: Máximo recibió una mención especial en la Olimpíada Nacional de Matemática

El estudiante jujeño de 13 años se destacó en la competencia nacional realizada en Córdoba. Su padre contó la emoción que vivieron durante la premiación.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
El jujeño Máximo en la Olimpíada Nacional de Matemática.

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El joven cursa séptimo grado, es abanderado de la Escuela N° 223 Arzobispo José M. Mendizábal y participó por segundo año consecutivo de la instancia nacional. En esta oportunidad, compitió en el tercer nivel junto a estudiantes de diferentes provincias del país.

Su padre compartió con TodoJujuy.com los detalles de la competencia y la emoción que vivieron al escuchar el nombre de Máximo durante la premiación.

Cómo fueron los exámenes de Máximo en Córdoba

El jujeño Máximo en la Olimpíada Nacional de Matemática.

El jujeño Máximo en la Olimpíada Nacional de Matemática.

“El día miércoles entró al examen, el cual me comentó que era bastante difícil. De los 3 ejercicios hizo 2, tenía algunas dudas pero estaba satisfecho por lo realizado”, relató su padre.

El jueves, en la segunda jornada, el estudiante consiguió resolver todos los problemas y terminó con mayor confianza. “De los 3 ejercicios hizo todo y se tenía confianza”, contó.

Los exámenes se realizaron de 9:30 a 12 y, durante las tardes, los participantes podían explicar cómo habían resuelto los desafíos matemáticos. Máximo se ofreció voluntariamente para exponer uno de los problemas frente a sus compañeros, aunque no resultó seleccionado en el sorteo.

“Llegó el viernes, día de la premiación. Se nombró a los tres primeros puestos de cada nivel”, recordó su padre. Después comenzaron a anunciar a los estudiantes que habían conseguido destacarse durante la competencia.

“Yo tenía esperanzas por lo que me había contado y por la seguridad que se tenía él. De todos modos fué una gran sorpresa y felicidad. La cuál fué compartida por otros participantes y familiares, de quiénes entablamos una amistad”, relató.

El sueño del estudiante jujeño

Máximo es abanderado de su escuela y sueña con ingresar a la Escuela de Minas para estudiar Ingeniería en Informática. Antes de viajar, había contado a TodoJujuy.com que los nervios fueron uno de sus principales desafíos durante sus primeras competencias.

“Yo también tuve miedo. Pero todos pueden practicar y practicar. Si se esfuerzan lo suficiente, sí pueden lograrlo”, había expresado.

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