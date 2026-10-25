Maimará: un joven murió en un accidente sobre Ruta Nacional 9

Accidente fatal en Maimará. Accidente fatal en Maimará.

Un joven que sería menor de edad murió en un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo 25 de octubre sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del acceso sur a Maimará, en el sector conocido como Totorayoc. El siniestro vial movilizó a bomberos, efectivos policiales y personal de Criminalística, que trabajaron en el lugar.

De acuerdo con el informe difundido por los Bomberos Voluntarios de Tilcara, alrededor de las 5:20 recibieron un aviso sobre el accidente con una víctima fatal y se dirigieron hacia el lugar para colaborar con el operativo.

Accidente fatal en Maimará. Accidente fatal en Maimará: utilizaron herramientas hidráulicas para liberar el cuerpo Al arribar al sector de Totorayoc, los Bomberos Voluntarios de Tilcara encontraron a efectivos de Bomberos de la Policía de Jujuy que ya estaban trabajando en el lugar del siniestro.

Ante la situación, los voluntarios colaboraron con las tareas de rescate mediante la utilización de una herramienta hidráulica, conocida como tijera multipropósito, que permitió realizar la liberación del cuerpo de la víctima.

En el lugar trabajaron de manera conjunta Bomberos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios de Tilcara, personal de Criminalística, Seguridad Vial y efectivos de las seccionales 14 y 37.

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