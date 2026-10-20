Accidente en Alto Comedero: un auto chocó contra un camión que se habría dado a la fuga

Accidente en Alto Comedero

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este martes 20 de octubre sobre la Ruta Nacional N° 66, a la altura de la cancha de Suri, en Alto Comedero, donde un auto habría colisionado contra un camión de gran porte que posteriormente se habría dado a la fuga.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:55, sobre el carril con sentido norte-sur, y fue protagonizado por un Chevrolet Prisma de color negro, conducido por un joven de 24 años. De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, el automóvil habría colisionado con un camión de gran porte por causas que todavía se encuentran bajo investigación.

Tras el impacto, el conductor del vehículo de mayor tamaño habría continuado su marcha sin detenerse en el lugar, por lo que se intenta establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar las circunstancias de la presunta fuga. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad del camionero ni las características del vehículo involucrado.

Accidente en Alto Comedero Intervino la Policía y personal del SAME en Alto Comedero Luego del accidente, efectivos de la Unidad Regional 7 y de la Comisaría Seccional 33 acudieron al lugar para intervenir en el procedimiento. También arribó personal del SAME, que brindó asistencia al conductor del Chevrolet Prisma.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre la gravedad de las posibles lesiones del joven ni si fue necesario su traslado a un centro de salud. Las actuaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer la responsabilidad de los vehículos involucrados.

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