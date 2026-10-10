Dos accidentes de tránsito complicaron la circulación en la Ruta 66 y hubo otro incidente en San Pedrito

Dos accidentes de tránsito fueron reportados este sábado en distintos puntos de Jujuy y generaron complicaciones en la circulación vehicular. Uno ocurrió sobre la Ruta 66, en sentido norte-sur, en el sector donde se desarrollan las obras del nuevo puente, mientras que el segundo tuvo lugar en la rotonda de Tello.
Choque entre vehículos y colectivos en la Ruta 66
El primer siniestro se registró sobre la Ruta Nacional 66, en sentido norte-sur, a la altura de las obras del nuevo puente. Según la información premiminar, dos vehículos habrían chocado contra la parte trasera de dos colectivos.
Como consecuencia del hecho, se informó un corte total de la circulación en ese sector, lo que afectó el tránsito de quienes se desplazaban por la zona.
Ante esta situación, se recomendó a los conductores que necesiten dirigirse hacia Palpalá utilizar caminos alternativos para evitar el tramo afectado.
Recomiendan tomar caminos alternativos para llegar a Palpalá
Entre las alternativas mencionadas se encuentran la colectora y la Ruta Provincial 1, con circulación por la zona de la rotonda de Tello.
Se solicita a los automovilistas transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal que pudiera encontrarse trabajando en el lugar y prever posibles demoras hasta que se normalice la circulación.
Por el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la cantidad de personas involucradas ni sobre la existencia de heridos en el choque de la Ruta 66.
Otro siniestro en la rotonda de Tello
En paralelo, se reportó otro hecho vial en la rotonda de Tello, donde un auto habría terminado subido sobre la rotonda luego de que su conductor perdiera el control del vehículo.
De acuerdo con los primeros datos, en este caso el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esta circunstancia no fue confirmada oficialmente y deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.
Tampoco se difundieron detalles sobre posibles personas lesionadas ni sobre los daños materiales ocasionados.
Recomiendan circular con precaución
Ambos episodios generaron preocupación por las condiciones de circulación en sectores de tránsito frecuente. Se recomienda a los conductores respetar las normas viales, mantener una velocidad prudente y evitar maniobras riesgosas.
Se espera contar con información oficial que permita conocer las circunstancias de ambos hechos y el estado de las personas involucradas.
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