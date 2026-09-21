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21 de septiembre de 2026 - 10:19
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Rutas en Jujuy: dos personas murieron en siniestros viales durante el fin de semana

Entre el jueves 17 y este lunes 21 de septiembre se registraron 49 siniestros viales, 93 actas por alcoholemia y dos víctimas fatales en las rutas de Jujuy.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los controles del fin de semana en Jujuy dejaron 93 actas por alcoholemia. Además, dos personas murieron en hechos ocurridos el sábado. (imagen de archivo)

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De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, durante ese período se confeccionaron 1.020 actas por distintas infracciones y 93 actas por alcoholemia, mientras que no se consignaron actas por exceso de velocidad.

En total, los operativos dejaron 1.113 infracciones.

Dos víctimas fatales durante el fin de semana

Los dos fallecimientos informados en el balance coinciden con graves hechos ocurridos durante la jornada del sábado en las rutas nacionales 34 y 66.

Uno de ellos se produjo alrededor de las 6 de la mañana sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.274. Una camioneta colisionó contra un camión y el conductor del vehículo de menor porte murió en el lugar. Otra persona que viajaba como acompañante resultó herida y fue trasladada al Hospital Oscar Orías.

Las circunstancias del choque todavía son materia de investigación y no se había informado oficialmente la identidad de la víctima.

Investigan un posible atropello sobre Ruta 66

El segundo hecho fatal ocurrió en la zona de Palpalá, sobre la colectora de la Ruta Nacional 66. Un hombre de aproximadamente 70 años, que se encontraba en situación de calle, fue hallado sin vida en inmediaciones de un corralón. Presentaba lesiones en la cadera y otras partes del cuerpo compatibles con un posible atropello.

Las primeras averiguaciones determinaron que dos camiones habían ingresado durante las primeras horas de la mañana por un acceso lateral del predio. La investigación busca establecer si alguno de esos vehículos estuvo involucrado y reconstruir cómo se produjo la muerte.

Los números del balance vial

Entre el jueves 17 y el lunes 21 de septiembre se registraron:

  • 49 siniestros viales
  • 2 personas fallecidas
  • 1.020 actas por distintas infracciones
  • 93 actas por alcoholemia
  • 1.113 actas en total

El nuevo balance vuelve a poner el foco en la prevención vial y particularmente en el consumo de alcohol al momento de conducir.

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