Choque en Ruta 66: una camioneta quedó volcada en la banquina

Choque en ruta 66

Una camioneta blanca volcó este martes sobre la Ruta 66, a la altura del Suri Rugby Club, en el tramo que va desde Alto Comedero al centro de San Salvador de Jujuy. El conductor fue asistido y trasladado al hospital para recibir atención médica con algunos cortes y golpes en la mano, según datos proporcionados por un familiar directo.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría perdido el control del vehículo, impactó contra una columna de iluminación y terminó con la camioneta volcada sobre uno de sus laterales en la banquina.

Las causas del siniestro todavía se encuentran bajo investigación. El hecho ocurrió en un sector de la Ruta 66 que volvió a quedar bajo atención por los accidentes registrados durante las últimas semanas: este mismo mes, otro siniestro vial ocurrido en la zona dejó dos personas fallecidas.

Nota en desarrollo

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