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15 de septiembre de 2026 - 12:12
Espectáculos.

Del Teatro Colón a los escenarios de Jujuy: la cantante jujeña que sueña con el Pre Cosquín

La artista jujeña integró la Academia Lírica de Invierno del Teatro Colón y actualmente combina el folklore, el lírico, el jazz y la cumbia. Ahora se prepara para nuevos proyectos y desafíos.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Mili Fassola

Mili Fassola

Mili Fassola continúa desarrollando su carrera musical después de haber integrado la Academia Lírica de Invierno del Teatro Colón y mientras se prepara para nuevos desafíos en los escenarios jujeños. La joven cantante habló en Arriba Jujuy sobre su experiencia en Buenos Aires, su vínculo con diferentes géneros y adelantó que busca presentarse en el Pre Cosquín y ya piensa en el Carnaval 2027.

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Durante los últimos días, Fassola tuvo diferentes presentaciones. Cantó en el Teatro Mitre junto a la Orquesta de Jujuy, participó de las colaciones de la Universidad FASTA y también formó parte del espectáculo de la Elección Capital.

Esa variedad de escenarios también refleja una de sus características como cantante: la posibilidad de pasar por diferentes géneros. En sus presentaciones interpreta desde folklore y lírico hasta jazz y cumbia.

“Me gusta mucho cantar el folclore, la verdad que lo disfruto mucho, mucho”, contó. También recordó que el año pasado realizó junto a Gonzalo Vega Tevez y Virginia Vega Tevez un homenaje a Mercedes Sosa.

Su experiencia en el Teatro Colón

Uno de los momentos que marcó su recorrido fue su ingreso a la Academia Lírica de Invierno del Teatro Colón, una propuesta destinada a personas del interior del país.

Fassola llegó a la convocatoria a partir de una recomendación de su profesora y decidió enviar una grabación mientras todavía vivía en Salta. La noticia de que había sido seleccionada la encontró mientras viajaba en colectivo. La experiencia le permitió estudiar con profesionales y profesores del Teatro Colón y posteriormente cantar en el Salón Dorado.

Fue hermoso, la verdad que estar con profesionales y profesores del Teatro Colón es una experiencia que me encantaría volver a repetir, aseguró. Fue hermoso, la verdad que estar con profesionales y profesores del Teatro Colón es una experiencia que me encantaría volver a repetir, aseguró.

Además de la posibilidad de presentarse en uno de los espacios más reconocidos del país, destacó todo lo que pudo aprender y los vínculos que generó con artistas de otras provincias.

Vivir de la música, el objetivo de Mili Fassola

La cantante también habló sobre lo que espera para su futuro y aseguró que su objetivo no pasa necesariamente por alcanzar la fama, sino por poder desarrollar su vida alrededor de la música.

“Yo no quiero ser como famosa sino con que yo pueda vivir de esto que la música que yo haga le sirva a la gente también para poder sobrellevar el día a día”, expresó.

Fassola también da clases de canto y encuentra allí otra forma de relacionarse con la música. Entre sus sueños aparece además la posibilidad de realizar una presentación con canciones propias en el Estadio 23 de Agosto. Mientras continúa estudiando composición musical, la artista ya piensa en sus próximos desafíos. Durante la entrevista confirmó su intención de buscar un lugar en el Pre Cosquín.

“Quiero presentarme en el Pre Cosquín, hace mucho tiempo que quiero realizarlo”, contó. Explicó que anteriormente estaba concentrada en sus estudios y que, tras terminar de cursar, busca enfocarse también en nuevos proyectos musicales.

En su agenda aparece además el Carnaval 2027, para el que aseguró que ya se encuentra pensando proyectos junto a otros músicos.

Entre el lírico, el folklore, el jazz y la cumbia, Fassola continúa buscando nuevos escenarios mientras mantiene un objetivo que atraviesa sus proyectos: seguir formándose y poder vivir de la música.

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