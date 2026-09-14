El Quini 6 ya tiene los resultados de su sorteo de este domingo 13 de septiembre. Mirá número por número qué salió en cada modalidad, los premios y todos los detalles para comprobar tu apuesta.
Quini 6: los números ganadores del domingo 13 de septiembre y cuánto quedó de pozo
El Quini 6 realizó este domingo 13 de septiembre su sorteo N.º 3408, bajo la organización de la Lotería de Santa Fe. En una jornada con importantes pozos millonarios, los principales premios no tuvieron ganadores y quedaron vacantes.
Sin embargo, en la modalidad “Tradicional” hubo 23 apostadores que lograron cinco aciertos y se llevaron un premio de $55.914.624 cada uno.
En tanto, en “Siempre Sale” fueron 24 los ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron $20.886.795 por persona.
Tradicional del Quini 6: Los números que salieron en la modalidad Tradicional fueron: 05 - 08 - 22 - 29 - 34 - 37.
El pozo de $2.840.789.977 quedó vacante, ya que ningún apostador logró acertar los seis números. Sin embargo, 23 personas acertaron cinco números y cada una se llevó un premio de $55.914.624.
Revancha: 16 - 19 - 21 - 35 - 38 - 42. El pozo de $8.104.469.472 quedó vacante.
Los números sorteados en la modalidad Siempre Sale fueron: 11 - 15 - 33 - 36 - 43 - 44. En esta modalidad, 24 apostadores lograron cinco aciertos y se llevaron un premio de $20.886.795 cada uno.
Los números que formaron parte del Premio Extra fueron: 04 - 05 - 08 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 29 - 31 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 42. En esta modalidad hubo 1038 ganadores, quienes recibirán un premio de $192.678,23 cada uno.
Quini 6: cuándo es el próximo sorteo y cómo se juega
La próxima cita será el miércoles 16 de septiembre a las 21:15, cuando se lleve a cabo el sorteo N.º 3409 del Quini 6. El pozo acumulado estará estimado en $15.250.000.000.
Para jugar al Quini 6, es necesario seleccionar seis números del 00 al 45 en una agencia oficial. La misma combinación permite participar en Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra.
Se trata de un juego poceado, es decir, que el dinero destinado a los premios varía de acuerdo con la recaudación obtenida. El Quini 6 pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se juega desde 1988, con una amplia popularidad entre los argentinos.
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