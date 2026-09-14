Quini 6: los números ganadores del domingo 13 de septiembre y cuánto quedó de pozo. 

El Quini 6 ya tiene los resultados de su sorteo de este domingo 13 de septiembre. Mirá número por número qué salió en cada modalidad, los premios y todos los detalles para comprobar tu apuesta.

El Quini 6 realizó este domingo 13 de septiembre su sorteo N.º 3408 , bajo la organización de la Lotería de Santa Fe. En una jornada con importantes pozos millonarios , los principales premios no tuvieron ganadores y quedaron vacantes .

Sin embargo, en la modalidad “Tradicional” hubo 23 apostadores que lograron cinco aciertos y se llevaron un premio de $55.914.624 cada uno .

En tanto, en “Siempre Sale” fueron 24 los ganadores con cinco aciertos , quienes obtuvieron $20.886.795 por persona .

Tradicional del Quini 6: Los números que salieron en la modalidad Tradicional fueron: 05 - 08 - 22 - 29 - 34 - 37.

El pozo de $2.840.789.977 quedó vacante, ya que ningún apostador logró acertar los seis números. Sin embargo, 23 personas acertaron cinco números y cada una se llevó un premio de $55.914.624.

Revancha: 16 - 19 - 21 - 35 - 38 - 42. El pozo de $8.104.469.472 quedó vacante.

Los números sorteados en la modalidad Siempre Sale fueron: 11 - 15 - 33 - 36 - 43 - 44. En esta modalidad, 24 apostadores lograron cinco aciertos y se llevaron un premio de $20.886.795 cada uno.

Los números que formaron parte del Premio Extra fueron: 04 - 05 - 08 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 29 - 31 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 42. En esta modalidad hubo 1038 ganadores, quienes recibirán un premio de $192.678,23 cada uno.

Quini 6: cuándo es el próximo sorteo y cómo se juega

La próxima cita será el miércoles 16 de septiembre a las 21:15, cuando se lleve a cabo el sorteo N.º 3409 del Quini 6. El pozo acumulado estará estimado en $15.250.000.000.

Para jugar al Quini 6, es necesario seleccionar seis números del 00 al 45 en una agencia oficial. La misma combinación permite participar en Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra.

Se trata de un juego poceado, es decir, que el dinero destinado a los premios varía de acuerdo con la recaudación obtenida. El Quini 6 pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se juega desde 1988, con una amplia popularidad entre los argentinos.