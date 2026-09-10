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10 de septiembre de 2026 - 12:23
Loterías.

Quini 6 con pozo vacante: cuánto habrá en juego el domingo 13

l sorteo 3407 del Quini 6 no tuvo ganadores con seis aciertos. El domingo 13 habrá un pozo estimado de $14.450 millones.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
l sorteo 3407 del Quini 6 no tuvo ganadores con seis aciertos. El domingo 13 habrá un pozo estimado de $14.450 millones.

l sorteo 3407 del Quini 6 no tuvo ganadores con seis aciertos. El domingo 13 habrá un pozo estimado de $14.450 millones.

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El sorteo N°3407 no tuvo apostadores que consiguieran los seis aciertos en el Tradicional, La Segunda ni la Revancha. Sí hubo ganadores en el Siempre Sale y en el Pozo Extra.

Qué números salieron en el Quini 6

En el Tradicional, la combinación fue 10 - 19 - 22 - 29 - 36 - 43. Nadie acertó los seis números y quedaron vacantes $2.120.249.225. Hubo además 21 ganadores con cinco aciertos, que cobraron $2.070.754,29 cada uno.

En La Segunda aparecieron 03 - 10 - 24 - 28 - 32 - 45. Tampoco hubo ganador con seis aciertos, por lo que quedaron sin dueño $2.479.827.697. Con cinco números hubo 41 apostadores premiados con $1.060.630,24 cada uno.

La Revancha tuvo la combinación 00 - 08 - 20 - 23 - 24 - 32. Fue el pozo individual más importante de la noche: $7.486.366.464, que también quedó vacante.

El Siempre Sale tuvo 16 ganadores

La alegría llegó en la modalidad Siempre Sale. Los números fueron 01 - 09 - 21 - 30 - 35 - 41 y, al no registrarse seis aciertos, 16 apostadores con cinco números se repartieron el premio.

Cada uno cobrará $24.370.591,50. Por su parte, el Pozo Extra tuvo 501 ganadores, con un premio de $399.201,60 para cada uno.

Cuánto habrá en juego el domingo 13 de septiembre

Después de los pozos vacantes del miércoles, el próximo Quini 6 tendrá un acumulado estimado de $14.450.000.000. El sorteo N°3408 se realizará el domingo 13 de septiembre a las 21.15, desde la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe.

La cifra representa un nuevo incremento respecto del concurso anterior: el domingo 6 de septiembre se habían puesto en juego $12.860 millones y para el miércoles 9 el monto había escalado hasta los $14.450 millones estimados.

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