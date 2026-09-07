Sorteo del domingo 6 de septiembre del Quini 6: 16 ganadores cobraron más de $31 millones

El Quini 6 realizó este domingo 6 de septiembre el sorteo número 3406 y dejó vacantes los grandes premios de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha. Sin embargo, hubo 16 apostadores que acertaron cinco números en el Siempre Sale y ganaron $31.448.574 cada uno.
Los ganadores de esta última modalidad se repartieron un pozo superior a los $503 millones y las apuestas premiadas fueron realizadas en diferentes puntos del país. Ninguno de esos 16 premios millonarios fue informado como vendido en Jujuy.
Los números ganadores del Quini 6
En el Tradicional, la combinación ganadora fue:
02 - 16 - 20 - 21 - 22 - 38
Nadie consiguió los seis aciertos y quedó vacante un pozo de $1.855.130.508. Hubo además 27 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $2.078.421,33 cada uno, y 1.628 con cuatro aciertos, premiados con $10.341,04.
En La Segunda, los números fueron:
12 - 16 - 23 - 26 - 28 - 34
Tampoco hubo seis aciertos, por lo que quedaron sin dueño $2.214.708.980. En esta categoría hubo 23 apuestas con cinco números correctos, con un premio de $2.439.885,91 para cada una.
La Revancha presentó la siguiente combinación:
00 - 03 - 22 - 32 - 37 - 41
El premio mayor también quedó vacante y acumula $7.032.378.571 para el próximo sorteo.
Siempre Sale: dónde están los 16 ganadores
La modalidad que sí dejó premios millonarios fue el Siempre Sale, con los números:
00 - 03 - 04 - 13 - 23 - 42
Hubo 16 apuestas con cinco aciertos y cada una ganó $31.448.574. Los boletos premiados se distribuyeron de la siguiente manera:
- Córdoba: 3 ganadores.
- Entre Ríos: 3 ganadores.
- Buenos Aires: 2 ganadores.
- Santa Fe: 2 ganadores.
- Salta: 1 ganador.
- San Juan: 1 ganador.
- La Pampa: 1 ganador.
- Ciudad de Buenos Aires: 1 ganador.
- Río Negro: 1 ganador.
- Misiones: 1 ganador.
En el caso de Entre Ríos, incluso se conoció que las tres jugadas ganadoras fueron realizadas en agencias de Paraná, Federación y Concepción del Uruguay.
Qué pasó con el Pozo Extra
El Pozo Extra tuvo 718 apuestas ganadoras, que recibirán $278.551,53 cada una. Los números que participaron de esta modalidad fueron:
00 - 02 - 03 - 12 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26 - 28 - 32 - 34 - 37 - 38 - 41.
Cuándo es el próximo sorteo
El próximo Quini 6 se realizará el miércoles 9 de septiembre a las 21.15 y tendrá un pozo total estimado de $12.860 millones, impulsado por los grandes premios que volvieron a quedar vacantes.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.