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7 de septiembre de 2026 - 10:19
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Sorteo del domingo 6 de septiembre del Quini 6: 16 ganadores cobraron más de $31 millones

El sorteo 3406 del Quini 6 no tuvo ganadores en Tradicional, La Segunda ni Revancha. El Siempre Sale repartió más de $503 millones.

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Por  Maria Eugenia Burgos
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Los ganadores de esta última modalidad se repartieron un pozo superior a los $503 millones y las apuestas premiadas fueron realizadas en diferentes puntos del país. Ninguno de esos 16 premios millonarios fue informado como vendido en Jujuy.

Los números ganadores del Quini 6

En el Tradicional, la combinación ganadora fue:

02 - 16 - 20 - 21 - 22 - 38

Nadie consiguió los seis aciertos y quedó vacante un pozo de $1.855.130.508. Hubo además 27 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $2.078.421,33 cada uno, y 1.628 con cuatro aciertos, premiados con $10.341,04.

En La Segunda, los números fueron:

12 - 16 - 23 - 26 - 28 - 34

Tampoco hubo seis aciertos, por lo que quedaron sin dueño $2.214.708.980. En esta categoría hubo 23 apuestas con cinco números correctos, con un premio de $2.439.885,91 para cada una.

La Revancha presentó la siguiente combinación:

00 - 03 - 22 - 32 - 37 - 41

El premio mayor también quedó vacante y acumula $7.032.378.571 para el próximo sorteo.

Siempre Sale: dónde están los 16 ganadores

La modalidad que sí dejó premios millonarios fue el Siempre Sale, con los números:

00 - 03 - 04 - 13 - 23 - 42

Hubo 16 apuestas con cinco aciertos y cada una ganó $31.448.574. Los boletos premiados se distribuyeron de la siguiente manera:

  • Córdoba: 3 ganadores.
  • Entre Ríos: 3 ganadores.
  • Buenos Aires: 2 ganadores.
  • Santa Fe: 2 ganadores.
  • Salta: 1 ganador.
  • San Juan: 1 ganador.
  • La Pampa: 1 ganador.
  • Ciudad de Buenos Aires: 1 ganador.
  • Río Negro: 1 ganador.
  • Misiones: 1 ganador.

En el caso de Entre Ríos, incluso se conoció que las tres jugadas ganadoras fueron realizadas en agencias de Paraná, Federación y Concepción del Uruguay.

Qué pasó con el Pozo Extra

El Pozo Extra tuvo 718 apuestas ganadoras, que recibirán $278.551,53 cada una. Los números que participaron de esta modalidad fueron:

00 - 02 - 03 - 12 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26 - 28 - 32 - 34 - 37 - 38 - 41.

Cuándo es el próximo sorteo

El próximo Quini 6 se realizará el miércoles 9 de septiembre a las 21.15 y tendrá un pozo total estimado de $12.860 millones, impulsado por los grandes premios que volvieron a quedar vacantes.

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