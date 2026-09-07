Sorteo del domingo 6 de septiembre del Quini 6: 16 ganadores cobraron más de $31 millones

El Quini 6 realizó este domingo 6 de septiembre el sorteo número 3406 y dejó vacantes los grandes premios de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha. Sin embargo, hubo 16 apostadores que acertaron cinco números en el Siempre Sale y ganaron $31.448.574 cada uno .

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Los ganadores de esta última modalidad se repartieron un pozo superior a los $503 millones y las apuestas premiadas fueron realizadas en diferentes puntos del país. Ninguno de esos 16 premios millonarios fue informado como vendido en Jujuy.

En el Tradicional , la combinación ganadora fue:

02 - 16 - 20 - 21 - 22 - 38

Nadie consiguió los seis aciertos y quedó vacante un pozo de $1.855.130.508. Hubo además 27 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $2.078.421,33 cada uno, y 1.628 con cuatro aciertos, premiados con $10.341,04.

En La Segunda, los números fueron:

12 - 16 - 23 - 26 - 28 - 34

Tampoco hubo seis aciertos, por lo que quedaron sin dueño $2.214.708.980. En esta categoría hubo 23 apuestas con cinco números correctos, con un premio de $2.439.885,91 para cada una.

La Revancha presentó la siguiente combinación:

00 - 03 - 22 - 32 - 37 - 41

El premio mayor también quedó vacante y acumula $7.032.378.571 para el próximo sorteo.

Siempre Sale: dónde están los 16 ganadores

La modalidad que sí dejó premios millonarios fue el Siempre Sale, con los números:

00 - 03 - 04 - 13 - 23 - 42

Hubo 16 apuestas con cinco aciertos y cada una ganó $31.448.574. Los boletos premiados se distribuyeron de la siguiente manera:

Córdoba: 3 ganadores.

3 ganadores. Entre Ríos: 3 ganadores.

3 ganadores. Buenos Aires: 2 ganadores.

2 ganadores. Santa Fe: 2 ganadores.

2 ganadores. Salta: 1 ganador.

1 ganador. San Juan: 1 ganador.

1 ganador. La Pampa: 1 ganador.

1 ganador. Ciudad de Buenos Aires: 1 ganador.

1 ganador. Río Negro: 1 ganador.

1 ganador. Misiones: 1 ganador.

En el caso de Entre Ríos, incluso se conoció que las tres jugadas ganadoras fueron realizadas en agencias de Paraná, Federación y Concepción del Uruguay.

Qué pasó con el Pozo Extra

El Pozo Extra tuvo 718 apuestas ganadoras, que recibirán $278.551,53 cada una. Los números que participaron de esta modalidad fueron:

00 - 02 - 03 - 12 - 16 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26 - 28 - 32 - 34 - 37 - 38 - 41.

Cuándo es el próximo sorteo

El próximo Quini 6 se realizará el miércoles 9 de septiembre a las 21.15 y tendrá un pozo total estimado de $12.860 millones, impulsado por los grandes premios que volvieron a quedar vacantes.