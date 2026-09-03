Quini 6: cuáles fueron los números sorteados este miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre se realizó el sorteo N.º 3405 del Quini 6, organizado por la Lotería de Santa Fe. Las principales modalidades pusieron en juego importantes premios, aunque los pozos mayores quedaron vacantes.
En tanto, el Siempre Sale tuvo ganadores y repartió más de $12 millones para cada uno de los apostadores que acertaron la combinación correspondiente. También hubo premios para quienes lograron cinco aciertos en las modalidades Tradicional y La Segunda.
Tras conocerse los resultados, los jugadores ya pueden controlar sus cartones y revisar los números ganadores del sorteo. Además, la expectativa ahora está puesta en el próximo sorteo, que contará con un pozo acumulado aún mayor.
- 00 - 05 - 10 - 22 - 26 - 45
El pozo de $1.491.566.026 quedó vacante. Además, hubo 40 ganadores con cinco aciertos, que recibieron $1.044.898,20 cada uno.
La Segunda del Quini 6
- 02 - 03 - 16 - 22 - 24 - 44
El pozo de $1.851.144.498 también quedó vacante. En tanto, 31 apostadores acertaron cinco números y cobraron $1.348.255,74 cada uno.
Revancha
- 02 - 07 - 14 - 25 - 34 - 38
El pozo de $6.409.790.928 quedó vacante.
Siempre Sale
- 02 - 05 - 08 - 10 - 31 - 38
Hubo 30 ganadores con cinco aciertos, que recibieron $12.490.945,20 cada uno.
Premio Extra
- 00 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 14 - 16 - 22 - 24 - 25 - 26 - 34 - 38 - 44 - 45
El sorteo tuvo 853 ganadores, que recibirán $234.466,59 cada uno.
Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6
El próximo sorteo N.º 3406 será el domingo 6 de septiembre a las 21.15. El pozo acumulado estimado será de $12.000 millones.
Cómo se juega al Quini 6
Para participar, el apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial. Con una misma jugada participa de manera automática en las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra.
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