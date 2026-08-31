Quini 6: cuáles fueron los números sorteados este domingo 30 de agosto

La edición 3404 del Quini 6 volvió a poner en juego un pozo millonario superior a los $9.700 millones, a partir de las más de un millón de apuestas registradas a lo largo de todo el país. En la modalidad Tradicional, el premio acumulado superaba los $1.322 millones.
La combinación sorteada estuvo integrada por los números 07, 23, 45, 14, 22 y 40, aunque ningún participante logró acertar las seis cifras, por lo que el pozo permaneció vacante.
Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha
En Segunda Vuelta, el Quini 6 ofreció un acumulado superior a los $1.600 millones. Los números extraídos fueron 17, 40, 38, 36, 11 y 05. Sin embargo, no hubo apostadores que consiguieran los seis aciertos, por lo que el premio quedó nuevamente vacante.
Por su parte, La Revancha contó con un pozo de más de $5.900 millones. La combinación sorteada fue 05, 00, 10, 26, 20 y 28, pero ningún jugador logró acertar las seis cifras y, en consecuencia, el acumulado quedó vacante.
En la modalidad Siempre Sale del Quini 6, el premio acumulado superó los $494 millones. Los números sorteados fueron 13, 36, 14, 06, 37 y 21, y hubo 29 apostadores que acertaron cinco cifras, por lo que recibirán más de $17 millones cada uno.
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Para el próximo sorteo del Quini 6, el pozo total alcanzará los $10.500 millones en premios, una cifra millonaria que volverá a estar en juego para quienes busquen quedarse con el gran premio.
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La edición 3403 del Quini 6 ofreció un acumulado superior a los $8.500 millones, con más de un millón de apuestas realizadas en distintos puntos del país.
En el sorteo Tradicional, el pozo superó los $1.164 millones. La combinación que salió fue 23, 11, 16, 26, 05 y 09, pero ningún apostador consiguió los seis aciertos, por lo que el premio mayor quedó vacante.
De dónde son los ganadores del Quini 6.
La Segunda Vuelta del Quini 6 contó con un acumulado superior a los $1.306 millones. Los números que resultaron sorteados fueron 39, 14, 10, 25, 30 y 37. Al igual que en otras oportunidades, no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo pasó a quedar vacante.
En cuanto a La Revancha, el premio en juego superó los $5.336 millones. La combinación correspondiente a este sorteo fue 10, 08, 22, 36, 30 y 37. Como ningún participante logró completar los seis aciertos, el millonario acumulado tampoco tuvo ganador y quedó vacante.
En Siempre Sale, una de las modalidades del Quini 6, el acumulado superó los $369 millones. Los números sorteados fueron 20, 28, 24, 23, 39 y 35. En esta oportunidad hubo un solo ganador con cinco aciertos, quien se llevará más de $369 millones. El afortunado es oriundo de Entre Ríos.
De cara al próximo sorteo del Quini 6, habrá un pozo total de $9.700 millones en premios, que volverá a tentar a los apostadores con la posibilidad de obtener una suma millonaria.
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