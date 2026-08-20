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20 de agosto de 2026 - 10:41
Sociedad.

Quini 6: cuáles fueron los números que salieron en el sorteo 3.401

Conocé las combinaciones ganadoras del sorteo de este miércoles, revisá tu cartón y enterate si hubo apostadores que se llevaron los principales premios.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quini 6 resultados: los números ganadores del sorteo 3.401 del miércoles 19 de agosto.

Quini 6 resultados: los números ganadores del sorteo 3.401 del miércoles 19 de agosto.

El Quini 6 se sortea dos veces por semana, los miércoles y domingos, y permite consultar los números favorecidos de cada jornada. En esta oportunidad, repasá los resultados del sorteo y verificá tu cartón para saber si obtuviste algún premio en el juego organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

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Tradicional del Quini 6

10 - 17 - 01 - 25 - 02 - 06

El pozo quedó vacante, con más de $ 1.100 millones.

La Segunda del Quini 6

12 - 10 - 03 - 26 - 33 - 16

El pozo quedó vacante, con más de $ 1.161 millones.

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La Revancha del Quini 6

29 - 24 - 12 - 02 - 40 - 14

El pozo quedó vacante, con más de $ 4.324 millones.

Siempre Sale del Quini 6

07 - 21 - 32 - 37 - 30 - 27

El sorteo dejó 30 personas que acertaron cinco números, quienes recibirán un premio de más de 11 millones de pesos por ganador.

Un apostador correntino ganó más de $8.061 millones en el Quini 6.

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¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 funciona bajo la modalidad de juego poceado, por lo que el dinero destinado a los premios no es fijo, sino que varía según la recaudación y representa un porcentaje de lo obtenido. El juego es administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se encuentra vigente desde 1988, año en que comenzó una trayectoria que lo convirtió en uno de los juegos de azar más elegidos por los argentinos.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Para participar, el apostador debe seleccionar seis números entre 46 opciones disponibles, comprendidas desde el “00” hasta el “45” inclusive. Con esa combinación puede intervenir en las modalidades que prefiera. Una vez realizada la elección, el agenciero registra la jugada en el sistema de la terminal de apuestas y entrega al participante el correspondiente ticket.

El Quini 6 cuenta con tres modalidades de juego:

  • Tradicional (Primer Sorteo y Segunda del Quini)
  • Revancha
  • Siempre sale

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

El juego cuenta con dos sorteos por semana, que tienen lugar cada miércoles y domingo a las 21:15.

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