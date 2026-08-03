Quini 6: los números ganadores del domingo 2 de agosto

El Quini 6 realizó este domingo 2 de agosto de 2026 una nueva edición con un superpozo de más de $11.400 millones. El sorteo correspondió a la edición 3396 y tuvo más de un millón de apuestas en todo el país.
En las principales modalidades no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que los pozos quedaron vacantes. La excepción fue el Siempre Sale, donde 22 apostadores acertaron cinco números y se llevaron más de $22 millones cada uno.
- Números: 29 - 13 - 18 - 44 - 31 - 01
- Pozo: más de $3.410 millones
- Resultado: vacante
Revancha
- Números: 03 - 19 - 23 - 02 - 25 - 20
- Pozo: más de $1.124 millones
- Resultado: vacante
Siempre Sale
- Números: 29 - 22 - 09 - 27 - 01 - 00
- Pozo: más de $500 millones
- Resultado: 22 ganadores con cinco aciertos. Cada uno cobrará más de $22 millones.
Tres ganadores fueron de Neuquén
Del total de ganadores del Siempre Sale, tres fueron de Neuquén. En tanto, el próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de $12.200 millones.
Lo que tenés que saber
- Sorteo: domingo 2 de agosto de 2026.
- Edición: 3396.
- Superpozo: más de $11.400 millones.
- Tradicional: vacante.
- Segunda Vuelta: vacante.
- Revancha: vacante.
- Siempre Sale: 22 ganadores.
- Premio del Siempre Sale: más de $22 millones para cada ganador.
- Próximo pozo estimado: $12.200 millones.
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