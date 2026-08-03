Quini 6: los números ganadores del domingo 2 de agosto

Quini 6: El sorteo del domingo 2 de agosto puso en juego más de $11.400 millones en premios.

El Quini 6 realizó este domingo 2 de agosto de 2026 una nueva edición con un superpozo de más de $11.400 millones. El sorteo correspondió a la edición 3396 y tuvo más de un millón de apuestas en todo el país.

En las principales modalidades no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que los pozos quedaron vacantes. La excepción fue el Siempre Sale, donde 22 apostadores acertaron cinco números y se llevaron más de $22 millones cada uno.

Los números del Quini 6 Tradicional

Números: 12 - 29 - 23 - 45 - 00 - 43

Pozo: más de $6.150 millones

Resultado: vacante Segunda Vuelta

Números: 29 - 13 - 18 - 44 - 31 - 01

Pozo: más de $3.410 millones

Resultado: vacante Revancha Números: 03 - 19 - 23 - 02 - 25 - 20

Pozo: más de $1.124 millones

Resultado: vacante Siempre Sale Números: 29 - 22 - 09 - 27 - 01 - 00

Pozo: más de $500 millones

Resultado: 22 ganadores con cinco aciertos. Cada uno cobrará más de $22 millones. Tres ganadores fueron de Neuquén Del total de ganadores del Siempre Sale, tres fueron de Neuquén. En tanto, el próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de $12.200 millones. Lo que tenés que saber Sorteo: domingo 2 de agosto de 2026 .

. Edición: 3396 .

. Superpozo: más de $11.400 millones .

. Tradicional: vacante .

. Segunda Vuelta: vacante .

. Revancha: vacante .

. Siempre Sale: 22 ganadores .

. Premio del Siempre Sale: más de $22 millones para cada ganador.

para cada ganador. Próximo pozo estimado: $12.200 millones.

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