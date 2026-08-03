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3 de agosto de 2026 - 10:19
País.

Quini 6: los números ganadores del domingo 2 de agosto

No hubo ganadores en el sorteo Tradicional, Segunda Vuelta ni Revancha del Quini 6. Sí hubo 22 ganadores en el Siempre Sale.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Quini 6: El sorteo del domingo 2 de agosto puso en juego más de $11.400 millones en premios.

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En las principales modalidades no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que los pozos quedaron vacantes. La excepción fue el Siempre Sale, donde 22 apostadores acertaron cinco números y se llevaron más de $22 millones cada uno.

Los números del Quini 6

Tradicional

  • Números: 12 - 29 - 23 - 45 - 00 - 43
  • Pozo: más de $6.150 millones
  • Resultado: vacante

Segunda Vuelta

  • Números: 29 - 13 - 18 - 44 - 31 - 01
  • Pozo: más de $3.410 millones
  • Resultado: vacante

Revancha

  • Números: 03 - 19 - 23 - 02 - 25 - 20
  • Pozo: más de $1.124 millones
  • Resultado: vacante

Siempre Sale

  • Números: 29 - 22 - 09 - 27 - 01 - 00
  • Pozo: más de $500 millones
  • Resultado: 22 ganadores con cinco aciertos. Cada uno cobrará más de $22 millones.

Tres ganadores fueron de Neuquén

Del total de ganadores del Siempre Sale, tres fueron de Neuquén. En tanto, el próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de $12.200 millones.

Lo que tenés que saber

  • Sorteo: domingo 2 de agosto de 2026.
  • Edición: 3396.
  • Superpozo: más de $11.400 millones.
  • Tradicional: vacante.
  • Segunda Vuelta: vacante.
  • Revancha: vacante.
  • Siempre Sale: 22 ganadores.
  • Premio del Siempre Sale: más de $22 millones para cada ganador.
  • Próximo pozo estimado: $12.200 millones.

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