Quini 6: los números ganadores del domingo 28 de junio

El Quini 6 realizó este domingo 28 de junio el sorteo número 3386, con millones de pesos en juego en sus diferentes modalidades. Los principales pozos quedaron vacantes, mientras que el Siempre Sale repartió premios entre 34 apostadores.

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Los participantes ya pueden controlar sus apuestas y verificar cada una de las combinaciones sorteadas.

Los números ganadores fueron: 00 - 16 - 20 - 30 - 38 - 43

No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo de $3.089.999.682 quedó vacante. Diez apostadores acertaron cinco números y recibirán $5.369.821,20 cada uno.

La Segunda

La combinación favorecida fue: 07 - 11 - 21 - 31 - 38 - 41

El premio mayor, de $1.100.000.000, quedó vacante. Hubo 44 ganadores con cinco aciertos, que cobrarán $1.220.413,91 cada uno.

Revancha

Los números sorteados fueron: 01 - 03 - 10 - 12 - 15 - 23

Ningún apostador acertó las seis bolillas y quedó vacante el pozo de $4.446.770.756.

Siempre Sale

La combinación ganadora fue: 14 - 15 - 26 - 27 - 28 - 32

En esta modalidad hubo 34 ganadores con cinco aciertos. Cada uno recibirá $14.167.881,53.

Pozo Extra

Los números fueron: 00 - 01 - 03 - 07 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 20 - 21 - 23 - 30 - 31 - 38 - 41 - 43

Un total de 1.695 apostadores obtuvieron seis aciertos y cobrarán aproximadamente $117.994,10 cada uno.

Cuándo será el próximo sorteo

El próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 1 de julio a las 21.15, con un pozo estimado de $10.150 millones.

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