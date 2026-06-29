Quini 6: los números ganadores del domingo 28 de junio

El Quini 6 realizó este domingo 28 de junio el sorteo número 3386, con millones de pesos en juego en sus diferentes modalidades. Los principales pozos quedaron vacantes, mientras que el Siempre Sale repartió premios entre 34 apostadores.
Los participantes ya pueden controlar sus apuestas y verificar cada una de las combinaciones sorteadas.
Quini 6: Tradicional
Los números ganadores fueron: 00 - 16 - 20 - 30 - 38 - 43
No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo de $3.089.999.682 quedó vacante. Diez apostadores acertaron cinco números y recibirán $5.369.821,20 cada uno.
La Segunda
La combinación favorecida fue: 07 - 11 - 21 - 31 - 38 - 41
El premio mayor, de $1.100.000.000, quedó vacante. Hubo 44 ganadores con cinco aciertos, que cobrarán $1.220.413,91 cada uno.
Revancha
Los números sorteados fueron: 01 - 03 - 10 - 12 - 15 - 23
Ningún apostador acertó las seis bolillas y quedó vacante el pozo de $4.446.770.756.
Siempre Sale
La combinación ganadora fue: 14 - 15 - 26 - 27 - 28 - 32
En esta modalidad hubo 34 ganadores con cinco aciertos. Cada uno recibirá $14.167.881,53.
Pozo Extra
Los números fueron: 00 - 01 - 03 - 07 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 20 - 21 - 23 - 30 - 31 - 38 - 41 - 43
Un total de 1.695 apostadores obtuvieron seis aciertos y cobrarán aproximadamente $117.994,10 cada uno.
Cuándo será el próximo sorteo
El próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 1 de julio a las 21.15, con un pozo estimado de $10.150 millones.
Lo más importante
- Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes.
- El Siempre Sale tuvo 34 ganadores.
- Cada ganador del Siempre Sale cobrará más de $14 millones.
- El próximo sorteo será el miércoles 1 de julio.
- El pozo estimado asciende a $10.150 millones.
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