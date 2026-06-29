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29 de junio de 2026 - 13:58
Sociedad.

Quini 6: los números ganadores del domingo 28 de junio

Se realizó el sorteo 3386 del Quini 6. Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes y aumentó el próximo pozo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Los participantes ya pueden controlar sus apuestas y verificar cada una de las combinaciones sorteadas.

Quini 6: Tradicional

Los números ganadores fueron: 00 - 16 - 20 - 30 - 38 - 43

No hubo ganadores con seis aciertos y el pozo de $3.089.999.682 quedó vacante. Diez apostadores acertaron cinco números y recibirán $5.369.821,20 cada uno.

La Segunda

La combinación favorecida fue: 07 - 11 - 21 - 31 - 38 - 41

El premio mayor, de $1.100.000.000, quedó vacante. Hubo 44 ganadores con cinco aciertos, que cobrarán $1.220.413,91 cada uno.

Revancha

Los números sorteados fueron: 01 - 03 - 10 - 12 - 15 - 23

Ningún apostador acertó las seis bolillas y quedó vacante el pozo de $4.446.770.756.

Siempre Sale

La combinación ganadora fue: 14 - 15 - 26 - 27 - 28 - 32

En esta modalidad hubo 34 ganadores con cinco aciertos. Cada uno recibirá $14.167.881,53.

Pozo Extra

Los números fueron: 00 - 01 - 03 - 07 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 20 - 21 - 23 - 30 - 31 - 38 - 41 - 43

Un total de 1.695 apostadores obtuvieron seis aciertos y cobrarán aproximadamente $117.994,10 cada uno.

Cuándo será el próximo sorteo

El próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 1 de julio a las 21.15, con un pozo estimado de $10.150 millones.

Lo más importante

  • Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes.
  • El Siempre Sale tuvo 34 ganadores.
  • Cada ganador del Siempre Sale cobrará más de $14 millones.
  • El próximo sorteo será el miércoles 1 de julio.
  • El pozo estimado asciende a $10.150 millones.

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