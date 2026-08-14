Cuánto mate se puede tomar por día y qué pasa con la temperatura del agua

Tomar mate forma parte de la rutina diaria de miles de personas , pero ¿existe una cantidad máxima recomendada? El doctor en Ciencias Biológicas Juan Ferrario habló con Canal 4 sobre el consumo de esta infusión y puso el foco en tres aspectos: la cafeína, la temperatura del agua y el agregado de azúcar .

Sociedad. El mate crece afuera, pero en Argentina cayó el consumo de yerba

Mundo. En Argentina toman mate, en Bolivia importan termos: el circuito de frontera que afectaría la salud

Ferrario explicó que, al momento de calcular cuánto mate se consume, no hay que pensar solamente en la cantidad de agua del termo, sino principalmente en cuánta yerba se utiliza y cuántas veces se prepara un mate nuevo durante el día .

“Lo importante es la cantidad de cafeína que ingresamos, que tomamos con el mate. Entonces uno tiene que pensar cuántas veces preparó el mate en el día, qué tamaño tiene y con cuántos lo compartió”, señaló.

Según explicó Ferrario, las recomendaciones generales ubican en aproximadamente 400 miligramos diarios el límite de cafeína para un adulto . En ese contexto, estimó que una carga de yerba de tamaño normal puede aportar alrededor de 150 miligramos, aunque aclaró que la cantidad es variable.

Además, indicó que la cafeína se extrae principalmente durante las primeras cebadas. “Alrededor de 10 o 15 cebadas ya prácticamente salió toda”, sostuvo.

Por eso, compartir el mate también cambia la cantidad de cafeína que consume cada persona: no es lo mismo tomar una carga completa en soledad que repartir las primeras cebadas entre varias personas.

Personas tomando mate.

La temperatura, otro punto fundamental

Ferrario remarcó que uno de los principales cuidados está relacionado con no tomar el mate a temperaturas excesivamente altas.

De acuerdo con su explicación, tradicionalmente se recomienda preparar el mate con agua de entre 70 y 80 grados, lo que permite que la bebida llegue a la boca a una temperatura menor.

También advirtió que beber de manera habitual infusiones demasiado calientes puede representar un riesgo para la salud. Por eso, insistió en evitar el agua hirviendo.

¿Mate dulce o amargo?

Otro de los puntos abordados fue el agregado de azúcar. Ferrario diferenció el gusto personal de las recomendaciones vinculadas con la salud.

“Desde el punto de vista de salud, hoy sabemos cada vez más que consumir azúcar no es bueno”, sostuvo, y señaló que agregarla en cada cebada puede incrementar considerablemente el consumo diario.

En síntesis, el especialista remarcó que para evaluar cuánto mate se toma no alcanza con contar termos: hay que considerar la cantidad de yerba, las cargas realizadas durante el día, si se comparte, la temperatura y qué se le agrega a la infusión.