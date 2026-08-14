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14 de agosto de 2026 - 19:02
Sociedad.

Cuánto mate se puede tomar por día y qué pasa con la temperatura del agua

Un especialista Juan Ferrario explicó qué tener en cuenta con la cafeína, por qué importa más la cantidad de yerba que los litros de agua y qué cuidados recomienda al cebar.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Ferrario explicó que, al momento de calcular cuánto mate se consume, no hay que pensar solamente en la cantidad de agua del termo, sino principalmente en cuánta yerba se utiliza y cuántas veces se prepara un mate nuevo durante el día.

“Lo importante es la cantidad de cafeína que ingresamos, que tomamos con el mate. Entonces uno tiene que pensar cuántas veces preparó el mate en el día, qué tamaño tiene y con cuántos lo compartió”, señaló.

¿Cuánto mate se puede tomar?

Según explicó Ferrario, las recomendaciones generales ubican en aproximadamente 400 miligramos diarios el límite de cafeína para un adulto. En ese contexto, estimó que una carga de yerba de tamaño normal puede aportar alrededor de 150 miligramos, aunque aclaró que la cantidad es variable.

Además, indicó que la cafeína se extrae principalmente durante las primeras cebadas. “Alrededor de 10 o 15 cebadas ya prácticamente salió toda”, sostuvo.

Por eso, compartir el mate también cambia la cantidad de cafeína que consume cada persona: no es lo mismo tomar una carga completa en soledad que repartir las primeras cebadas entre varias personas.

Personas tomando mate.

Personas tomando mate.

La temperatura, otro punto fundamental

Ferrario remarcó que uno de los principales cuidados está relacionado con no tomar el mate a temperaturas excesivamente altas.

De acuerdo con su explicación, tradicionalmente se recomienda preparar el mate con agua de entre 70 y 80 grados, lo que permite que la bebida llegue a la boca a una temperatura menor.

También advirtió que beber de manera habitual infusiones demasiado calientes puede representar un riesgo para la salud. Por eso, insistió en evitar el agua hirviendo.

¿Mate dulce o amargo?

Otro de los puntos abordados fue el agregado de azúcar. Ferrario diferenció el gusto personal de las recomendaciones vinculadas con la salud.

“Desde el punto de vista de salud, hoy sabemos cada vez más que consumir azúcar no es bueno”, sostuvo, y señaló que agregarla en cada cebada puede incrementar considerablemente el consumo diario.

En síntesis, el especialista remarcó que para evaluar cuánto mate se toma no alcanza con contar termos: hay que considerar la cantidad de yerba, las cargas realizadas durante el día, si se comparte, la temperatura y qué se le agrega a la infusión.

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