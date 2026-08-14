Flor Torrente cerró su emprendimiento vegano tras 13 años: "Es bastante triste"

La actriz y emprendedora Flor Torrente confirmó el cierre definitivo de Helicia , la firma de indumentaria y complementos veganos que creó en 2013 junto a su amiga y socia Agustina Bruzon , poniendo así fin a 13 años de actividad en el mercado argentino.

El anuncio se realizó mediante un video que tanto Helicia como Flor Torrente compartieron en sus perfiles de Instagram . Frente a la cámara, las dos creadoras de la empresa se mostraron visiblemente emocionadas al momento de despedirse de sus seguidores y clientes, y anticiparon el tono sensible del mensaje con una frase: “ Get ready para llorar ”.

“Esto no es algo fácil que contarles, pero queremos decirles que después de 13 años, y de más de 30 años de amistad, Helicia tiene que decir adiós”, expresó Torrente mientras se dirigía directamente a la cámara.

[SOCIEDAD] Después de 13 años, "Flor" Torrente cerró "Helicia", su marca de indumentaria y accesorios veganos: Araceli González le dio su apoyo y advirtió que "los escenarios son voraces" y "la competencia es tirana". https://t.co/SB9XSM9eV9 pic.twitter.com/b71fWJClYu

Con esas palabras, la actriz confirmó una decisión que sorprendió al círculo cercano de la marca y que rápidamente provocó numerosas reacciones entre sus seguidores, colegas y familiares .

Helicia Buenos Aires comenzó su recorrido en 2013 con una línea de carteras pensadas para el uso cotidiano y confeccionadas exclusivamente con materiales de origen no animal, convirtiéndose en una de las propuestas pioneras de la moda vegana en Argentina.

A medida que el emprendimiento creció, incorporó nuevas prendas a su oferta, entre ellas buzos, blazers, bodies, camisas, corpiños y shorts. La firma también contó durante un período con un establecimiento comercial en Palermo, aunque posteriormente concentró su actividad en el canal de ventas online.

La historia y evolución de Helicia

Durante la pandemia de COVID-19, Helicia adaptó su propuesta a las nuevas necesidades del momento y comenzó a ofrecer ropa de estilo confortable y barbijos reutilizables. Esta estrategia le permitió mantener activa a la marca en un contexto especialmente adverso para el sector de la indumentaria.

En el video, Agustina Bruzon se mostró profundamente conmovida y definió la decisión como el final de una etapa que ya debía concluir. “Para nosotras esto es un cierre muy importante. Quedan muchísimos recuerdos de nosotras dos, así que es difícil y es bastante triste, pero también es importante y es para algo mejor. Siempre que se cierra algo, seguro viene algo mejor”, manifestó.

Por su parte, Flor Torrente aprovechó el mensaje de despedida para reconocer a todas las personas que estuvieron vinculadas con el emprendimiento a lo largo de estos años. “Queremos agradecerles a todas las personas que formaron parte y nos ayudaron, no solo en el crecimiento de Helicia, sino en el crecimiento personal”, expresó.

Durante la grabación, las fundadoras no brindaron precisiones sobre los motivos concretos que llevaron a ponerle fin a la marca. Torrente se refirió a la decisión como un “cierre de ciclo” y planteó que ambas necesitan orientar sus esfuerzos hacia nuevos proyectos y caminos, sin hacer referencia específica a dificultades económicas.

El cierre de una etapa y los mensajes de las socias

Sin embargo, las publicaciones que Flor Torrente realizó en sus historias de Instagram sumaron otro elemento a la despedida. La actriz difundió distintos mensajes relacionados con cambios y procesos de renovación personal, entre ellos uno dedicado especialmente a su socia: “Este eclipse no es uno más. Es un nuevo comienzo para tu identidad. Hay versiones de vos que solo pueden nacer cuando te animás a soltar las que ya cumplieron su ciclo”.

Poco después, Torrente compartió una nueva historia en la que aparecían mariposas acompañadas por una frase: “Por cada decisión que tomamos, nace un nuevo universo”.

Antes de finalizar el anuncio, las dos fundadoras comunicaron además una última propuesta para sus seguidores: el sitio de venta online de Helicia tendrá descuentos en todos sus artículos hasta concretar el cierre definitivo, con la posibilidad de que quienes lo deseen puedan conservar “un pedacito de Helicia y de nuestra historia”.

El anuncio generó una rápida respuesta en las redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los mensajes. Entre las primeras personas en expresarse estuvo Araceli González, madre de Flor Torrente, quien dejó un comentario que mezcló su cariño y respaldo con una reflexión acerca de las dificultades propias del sector.

“Las amo tanto. Pelearon con tanta pasión y compromiso por su marca. No toda falla es de uno. Los escenarios son voraces y la competencia es tirana”, escribió la actriz.

El apoyo de familiares y figuras del espectáculo

A continuación, Araceli González profundizó su reflexión y sostuvo: “Considero que estas marcas maravillosas deberían estar angeladas y cuidadas con escenarios prósperos porque hay juventud que apuesta con todo a pelear en la jungla sin nada de red”.

Finalmente, la actriz dedicó unas palabras de reconocimiento y afecto a las dos emprendedoras: “Mis gladiadoras valientes que en cada producto no solo daban diseño sino también calidad, además del respeto al cliente. Las amo, las respeto. Todo deja una enseñanza maravillosa. Aunque cerrar sea doloroso, yo me quedo con los mejores sacos, las mejores carteras y los joggings que amo”.

Entre las distintas figuras que se sumaron a la despedida aparecieron Tomás Kirzner, hermano de Torrente, quien expresó su cariño con un “Las amo mucho”; Lola Latorre, que acompañó su mensaje con una serie de corazones vendados; Benja Rojas, quien recordó una ocasión en la que utilizó prendas de Helicia durante los Premios PINTI; además de Cande Molfese y Yoyi Francella, entre otros allegados y colegas.