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14 de agosto de 2026 - 09:36
Sociedad.

Partos de mujeres extranjeras en Salta: qué dicen desde el Hospital Materno Infantil

La jefa del Centro Obstétrico, Marisa Álvarez, confirmó que el hospital recibe extranjeras, aunque las mujeres bolivianas suelen acudir a centros de salud fronterizos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
¿Llegan extranjeras a parir a Salta? Qué explicaron los médicos del Materno Infantil.

¿Llegan extranjeras a parir a Salta? Qué explicaron los médicos del Materno Infantil.

En el marco de los cambios a nivel nacional respecto del acceso de personas extranjeras a la salud pública, la Dra. Marisa Álvarez, responsable del Centro Obstétrico del Hospital Público Materno Infantil de Salta, afirmó en diálogo con Aries que la llegada de mujeres provenientes de países limítrofes para realizar el parto correspondiente es poco frecuente.

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En esa línea, la experta resaltó que su presencia no representa una incidencia relevante en la atención obstétrica. Álvarez explicó que el establecimiento sanitario sigue atendiendo a pacientes provenientes de otros países.

El caso de las mujeres de Bolivia

Sin embargo, también señaló que, tradicionalmente, las mujeres de nacionalidad boliviana que cruzan a la Argentina en busca de asistencia médica suelen concurrir principalmente a los hospitales de las zonas fronterizas, especialmente en Orán y Tartagal.

Asimismo, la profesional aseguró que los recientes cambios en materia administrativa no alteraron el funcionamiento de la atención sanitaria.

Según explicó, cuando una paciente extranjera ingresa al hospital, es atendida conforme a las necesidades médicas que presente, mientras que todo lo relacionado con un posible arancelamiento del servicio es resuelto posteriormente por los sectores administrativos y financieros de la institución.

Son pocas las mujeres extranjeras que vienen a dar a luz

La profesional destacó que son pocas las mujeres extranjeras que concurren al Materno Infantil para tener a sus hijos, por lo que las recientes modificaciones administrativas no provocaron cambios relevantes en el funcionamiento habitual del Centro Obstétrico.

En la misma línea, negó que la atención de pacientes provenientes de otros países tenga incidencia en la disminución de los nacimientos que Salta viene registrando en los últimos años.

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