Vínculos amorosos en crisis: una jujeña explicó qué está pasando

¿Por qué cuestan tanto los vínculos hoy? La pregunta atraviesa a personas de distintas edades y géneros y, para la profesora en Filosofía Carolina González , parte de la respuesta puede encontrarse en la forma en que cambiaron las relaciones, el uso de las redes sociales y las exigencias de la vida cotidiana.

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En diálogo con Canal 4, González explicó que para pensar este fenómeno pueden tomarse las ideas de Zygmunt Bauman y Byung-Chul Han , dos autores que abordaron las características de las sociedades contemporáneas.

González retomó el concepto de “amor líquido” de Bauman para describir vínculos que resultan difíciles de sostener en el tiempo.

“Lo líquido se desvanece, mientras que lo sólido es mucho más firme. Vivimos en una sociedad en la que, con los catálogos, las aplicaciones de citas y todo lo demás, pareciera que hay mucho a disposición”, explicó.

Según señaló, esa abundancia de opciones puede generar la sensación permanente de que existe alguien mejor y favorecer relaciones más descartables. “Esto no me funciona, paso a otra cosa”, resumió al describir una lógica que también puede trasladarse a los vínculos personales.

Redes sociales, exigencias y miedo al rechazo

La docente también vinculó el fenómeno con la denominada “sociedad del cansancio” planteada por Han. En un contexto de alta exigencia y productividad, muchas personas sienten que no tienen tiempo o energía para construir un vínculo.

“No tengo tiempo, no quiero a nadie que venga a robarme mi paz o mi energía”, ejemplificó. A esto se suman las redes sociales y las expectativas que generan. González mencionó el miedo al rechazo, a no cumplir con determinados estándares y a no responder a ideales físicos o personales.

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También advirtió sobre la posibilidad de “cosificar” a las personas a través de aplicaciones donde se pasa rápidamente de un perfil a otro.

“Pensamos mucho en lo que queremos y poco en lo que ofrecemos”

Otro de los puntos que destacó fue la dificultad para pensar una pareja como una construcción de dos.

“Cuando pensamos qué queremos de una pareja, pensamos qué queremos que tenga, qué nos proporcione o cómo queremos que nos haga sentir. Nos está costando pensar qué tenemos nosotros para ofrecerle al otro”, señaló.

Para González, la comunicación resulta fundamental y no todo puede resolverse a través de mensajes: “Hay cosas que se hablan personalmente”, remarcó.

Aprender a estar solos

La filósofa también consideró que el miedo a la soledad puede llevar a buscar una pareja sin tener claro qué se espera realmente de ese vínculo.

“Habría que replantearse qué pensamos que es una pareja, qué esperamos de una pareja y, sobre todo, aprender a conocernos a nosotros mismos”, sostuvo y concluyó: “Cuando aprendemos a estar con nosotros mismos, después se hace mucho más sencillo vincularnos con el otro”.