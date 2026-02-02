lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 18:49
Parejas.

¿Por qué la gente se niega al amor? ¿Cómo construir una relación sana? La explicación de una especialista

Entre el miedo a sufrir, la dificultad para comunicarse y la defensa extrema de la individualidad, las relaciones atraviesan un momento complejo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

¿Por qué cuesta tanto enamorarse? ¿Qué nos pasa como sociedad? De eso habló Carolina González, licenciada en Filosofía, en una entrevista con Canal 4.

“Negarse al amor por miedo es como negarse a la vida por miedo a morir”, citó González, retomando una frase de Jim Morrison para describir el clima emocional actual. Según explicó, vivimos una época compleja para establecer vínculos: “Nos volvimos estratégicos, disimulamos lo que sentimos, tenemos miedo de ser intensos y de asustar al otro”.

Tendencias
Claves para volver a amar.

Claves para volver a amar.

El miedo a expresar lo que sentimos

Para la especialista, uno de los principales problemas es la dificultad para comunicarse. “Nos cuesta mucho expresar lo que nos pasa. Ocultamos, disimulamos, y eso hace que en algún momento todo explote”, señaló. En ese sentido, remarcó que la comunicación es una de las bases fundamentales de cualquier relación sana.

“Hay que animarse a tener conversaciones incómodas. Decir lo que sentimos con honestidad, con palabras justas, sinceras, que no dañen al otro”, sostuvo. De lo contrario, las relaciones se construyen sobre silencios que terminan debilitándolas.

Amar sin perder la individualidad

González también se refirió a una idea muy presente hoy: el temor a que una relación “robe la paz”. “Se escucha mucho eso de ‘mi tiempo, mi espacio, mi paz’. Pero ¿por qué alguien nos robaría la paz?”, se preguntó. Para ella, el problema no es el amor en sí, sino los vínculos poco sanos.

“Si el otro está dispuesto a construir desde el respeto y la reciprocidad, no tendría por qué generar miedo”, afirmó. Y aclaró que amar no implica perder la individualidad: “No dejamos de ser quienes somos por estar en pareja. El otro no viene a completarnos, porque ya somos seres completos; viene a complementarnos”.

image
El amor como una construcción.

El amor como una construcción.

El miedo a volver a confiar

La especialista reconoció que volver a enamorarse da miedo, especialmente después de experiencias dolorosas. “Da miedo volver a confiar, entregarse, empezar de nuevo. Muchas veces nos vinculamos desde la herida y no desde el deseo de construir algo sano”, explicó.

En ese marco, mencionó el concepto de los “amores líquidos”, desarrollado por Zygmunt Bauman, para describir vínculos frágiles, inestables y sin forma. “Lo líquido se desvanece fácilmente, a diferencia de lo sólido”, reflexionó.

Para González, la clave está en los valores: honestidad, respeto, confianza y lealtad. “Siempre que esos valores estén presentes, se pueden construir relaciones sanas”, aseguró. También remarcó la importancia de respetar los espacios individuales dentro de la pareja.

“Estamos en una época muy egocéntrica, del ‘yo primero’. Pero no somos solo un yo, también somos un nosotros. Y ese nosotros puede enriquecer nuestra vida”, concluyó.

