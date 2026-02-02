¿Por qué la gente se niega al amor? ¿Cómo construir una relación sana? La explicación de una especialista

Febrero suele asociarse al amor, a las parejas y a los vínculos afectivos. Sin embargo, lejos del romanticismo clásico, muchas personas sienten hoy que amar es un riesgo y que involucrarse emocionalmente puede terminar en dolor.

Pensar. ¿Por qué nos cuesta amar?: La respuesta que un sociólogo jujeño no esperaba encontrar

¿Por qué cuesta tanto enamorarse? ¿Qué nos pasa como sociedad? De eso habló Carolina González, licenciada en Filosofía, en una entrevista con Canal 4.

“Negarse al amor por miedo es como negarse a la vida por miedo a morir”, citó González, retomando una frase de Jim Morrison para describir el clima emocional actual. Según explicó, vivimos una época compleja para establecer vínculos: “Nos volvimos estratégicos, disimulamos lo que sentimos, tenemos miedo de ser intensos y de asustar al otro”.

Para la especialista, uno de los principales problemas es la dificultad para comunicarse. “Nos cuesta mucho expresar lo que nos pasa. Ocultamos, disimulamos, y eso hace que en algún momento todo explote”, señaló. En ese sentido, remarcó que la comunicación es una de las bases fundamentales de cualquier relación sana.

“Hay que animarse a tener conversaciones incómodas. Decir lo que sentimos con honestidad, con palabras justas, sinceras, que no dañen al otro”, sostuvo. De lo contrario, las relaciones se construyen sobre silencios que terminan debilitándolas.

Amar sin perder la individualidad

González también se refirió a una idea muy presente hoy: el temor a que una relación “robe la paz”. “Se escucha mucho eso de ‘mi tiempo, mi espacio, mi paz’. Pero ¿por qué alguien nos robaría la paz?”, se preguntó. Para ella, el problema no es el amor en sí, sino los vínculos poco sanos.

“Si el otro está dispuesto a construir desde el respeto y la reciprocidad, no tendría por qué generar miedo”, afirmó. Y aclaró que amar no implica perder la individualidad: “No dejamos de ser quienes somos por estar en pareja. El otro no viene a completarnos, porque ya somos seres completos; viene a complementarnos”.

image El amor como una construcción.

El miedo a volver a confiar

La especialista reconoció que volver a enamorarse da miedo, especialmente después de experiencias dolorosas. “Da miedo volver a confiar, entregarse, empezar de nuevo. Muchas veces nos vinculamos desde la herida y no desde el deseo de construir algo sano”, explicó.

En ese marco, mencionó el concepto de los “amores líquidos”, desarrollado por Zygmunt Bauman, para describir vínculos frágiles, inestables y sin forma. “Lo líquido se desvanece fácilmente, a diferencia de lo sólido”, reflexionó.

Para González, la clave está en los valores: honestidad, respeto, confianza y lealtad. “Siempre que esos valores estén presentes, se pueden construir relaciones sanas”, aseguró. También remarcó la importancia de respetar los espacios individuales dentro de la pareja.

“Estamos en una época muy egocéntrica, del ‘yo primero’. Pero no somos solo un yo, también somos un nosotros. Y ese nosotros puede enriquecer nuestra vida”, concluyó.