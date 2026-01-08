jueves 08 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de enero de 2026 - 13:18
Pensar.

¿Por qué nos cuesta amar?: La respuesta que un sociólogo jujeño no esperaba encontrar

Un sociólogo jujeño retoma a Bell Hooks para pensar el amor como acto, decisión y responsabilidad, lejos del cliché romántico.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Día del Mal de Amores.

Día del Mal de Amores.

El amor está por todas partes, en los chats, en las canciones, en las discusiones, en las películas y hasta en los posteos que celebran el desamor. Sin embargo, parece cada vez más difícil sostenerlo. Con esa contradicción como punto de partida, el sociólogo jujeño Juan Guzmán propuso volver a una autora que hoy recupera protagonismo: Bell Hooks, pensadora feminista y referente de la crítica cultural.

Lee además
Agustín Battaglia, jujeño del año 2025.
¡Felicidades!

Agustín Battaglia, el Jujeño del Año 2025: "Es una alegría muy grande"
un jujeno corrio los 365 dias del 2025 y convirtio la disciplina en su motor
Inspiración.

Un jujeño corrió los 365 días del 2025 y convirtió la disciplina en su motor

Para Guzmán, Hooks ofrece una llave que sirve para entender vínculos actuales sin caer en lugares comunes, y lo hace con una pregunta que él mismo recuperó: “¿Por qué me enamoro de hombres que necesitan ser amados pero no saben amar?”. Desde ahí, el amor deja de ser un asunto meramente romántico para volverse un problema social, emocional y político.

El amor como acto y no como destino

Uno de los planteos centrales del libro Todo sobre el amor es que no nacemos sabiendo amar. Según Hooks, amar no es un evento casual, sino una acción deliberada. Guzmán lo resumió así: “El amor no es algo en lo que se cae, es algo que se decide”. Y citó una de las frases más comentadas de la autora: “El amor es lo que el amor hace”.

Desde esa perspectiva, el amor no aparece por arte de magia ni se sostiene solo con deseo. Hace falta voluntad, conciencia, responsabilidad y una cierta disciplina emocional. Para hooks, el romanticismo pasivo es parte del problema: si creemos que el amor es instintivo, dejamos de trabajar para cultivarlo.

Embed - JUAN GUZMÁN

Jujuy, comunidad y vínculos cotidianos

En su lectura, Guzmán también hizo un desplazamiento que vuelve más local la discusión. “Hooks habla del amor como algo que excede a la pareja. El amor también está en la comunidad, en el barrio, en el cuidado mutuo”, explicó. Para el sociólogo, esa dimensión aparece con fuerza en la vida jujeña, donde el tejido comunitario es más visible que en otros grandes centros urbanos.

La autora sostiene que el amor debe salir del ámbito privado para ingresar en la vida social y hasta en la política pública. Guzmán lo retomó detallando “Si el amor se piensa como cuidado y responsabilidad, también ordena cómo se mira a las juventudes o a quienes están en situación de vulnerabilidad. Sin amor es muy difícil hacer políticas que transformen algo”.

Leer, pensar, elegir: las recomendaciones el sociólogo jujeño

Sobre el final, Guzmán recomendó volver a leer a Bell Hooks como modo de enfrentar un tiempo donde el desamor parece estar más legitimado que el amor. “Es un libro que recupera el valor de la elección. No se trata de esperar que pase algo, sino de comprometerse con lo que uno decide hacer con el otro”, señaló.

También extendió la conversación hacia otras obras, películas y series que abordan el vínculo desde distintas edades y experiencias. Para él, leer es una forma de entrenamiento afectivo y, en algún punto, una práctica amorosa en sí misma.

Bell Hooks
Bell Hooks - Autora&nbsp;

Bell Hooks - Autora

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Agustín Battaglia, el Jujeño del Año 2025: "Es una alegría muy grande"

Un jujeño corrió los 365 días del 2025 y convirtió la disciplina en su motor

"La doctora YouTube": una médica jujeña explica los cambios del embarazo desde las primeras semanas

Un jujeño subió un video irónico, le preguntaron cómo pagar y encendió el debate sobre los vendecursos

Egresó de una escuela técnica de Jujuy y ganó una beca para estudiar 4 años en Estados Unidos

Lo que se lee ahora
Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Incendio en Jujuy.
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Natatorios en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Temporada.

Natatorios municipales en San Salvador de Jujuy: horarios, actividades y requisitos

Calles y rutas inundadas en Rosario de Lerma. video
Tormentas.

Rosario de Lerma afectada por un fuerte temporal: cortes de ruta e inundaciones

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnelderivador video
Inundado.

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel