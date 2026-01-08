¿Por qué nos cuesta amar?: La respuesta que un sociólogo jujeño no esperaba encontrar

El amor está por todas partes , en los chats, en las canciones, en las discusiones, en las películas y hasta en los posteos que celebran el desamor. Sin embargo, parece cada vez más difícil sostenerlo. Con esa contradicción como punto de partida, el sociólogo jujeño Juan Guzmán propuso volver a una autora que hoy recupera protagonismo: Bell Hooks , pensadora feminista y referente de la crítica cultural.

Para Guzmán, Hooks ofrece una llave que sirve para entender vínculos actuales sin caer en lugares comunes, y lo hace con una pregunta que él mismo recuperó: “¿Por qué me enamoro de hombres que necesitan ser amados pero no saben amar?” . Desde ahí, el amor deja de ser un asunto meramente romántico para volverse un problema social, emocional y político.

Uno de los planteos centrales del libro Todo sobre el amor es que no nacemos sabiendo amar. Según Hooks, amar no es un evento casual, sino una acción deliberada. Guzmán lo resumió así: “El amor no es algo en lo que se cae, es algo que se decide” . Y citó una de las frases más comentadas de la autora: “El amor es lo que el amor hace”.

Desde esa perspectiva, el amor no aparece por arte de magia ni se sostiene solo con deseo. Hace falta voluntad, conciencia, responsabilidad y una cierta disciplina emocional. Para hooks, el romanticismo pasivo es parte del problema: si creemos que el amor es instintivo, dejamos de trabajar para cultivarlo.

Jujuy, comunidad y vínculos cotidianos

En su lectura, Guzmán también hizo un desplazamiento que vuelve más local la discusión. “Hooks habla del amor como algo que excede a la pareja. El amor también está en la comunidad, en el barrio, en el cuidado mutuo”, explicó. Para el sociólogo, esa dimensión aparece con fuerza en la vida jujeña, donde el tejido comunitario es más visible que en otros grandes centros urbanos.

La autora sostiene que el amor debe salir del ámbito privado para ingresar en la vida social y hasta en la política pública. Guzmán lo retomó detallando “Si el amor se piensa como cuidado y responsabilidad, también ordena cómo se mira a las juventudes o a quienes están en situación de vulnerabilidad. Sin amor es muy difícil hacer políticas que transformen algo”.

Leer, pensar, elegir: las recomendaciones el sociólogo jujeño

Sobre el final, Guzmán recomendó volver a leer a Bell Hooks como modo de enfrentar un tiempo donde el desamor parece estar más legitimado que el amor. “Es un libro que recupera el valor de la elección. No se trata de esperar que pase algo, sino de comprometerse con lo que uno decide hacer con el otro”, señaló.

También extendió la conversación hacia otras obras, películas y series que abordan el vínculo desde distintas edades y experiencias. Para él, leer es una forma de entrenamiento afectivo y, en algún punto, una práctica amorosa en sí misma.