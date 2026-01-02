Agustín Battaglia, el Jujeño del Año 2025: "Es una alegría muy grande"

Agustín Battaglia fue elegido como Jujeño del Año 2025 tras imponerse en la encuesta organizada por TodoJujuy.com . El reconocimiento llegó a través del voto popular y lo tomó por sorpresa. “Fue una sorpresa enorme, una alegría muy grande”, expresó. El joven ingeniero recibió una gran cantidad de mensajes luego de conocerse el resultado, especialmente de personas que formaron parte de su historia personal y académica.

Cabe mencionar que Agustín fue nominado a la encuesta de TodoJujuy.com luego de recibir un premio de excelencia otorgado por la Academia Nacional de Ingeniería , una institución de referencia en el ámbito científico y técnico del país. Esta distinción está destinada a graduados que se destacan por su trayectoria académica y por haber alcanzado estándares de excelencia durante su formación universitaria, posicionándose entre los perfiles más sobresalientes a nivel nacional.

El reconocimiento no se limita únicamente al rendimiento académico, sino que también valora la proyección profesional, el compromiso con el ejercicio de la ingeniería y los aportes concretos o potenciales al desarrollo científico y tecnológico de la Argentina. La selección se realiza a partir de una evaluación rigurosa de antecedentes y méritos, lo que convierte a este premio en un aval institucional de alto prestigio dentro del ámbito académico y profesional.

“Me escribió mucha gente del colegio FASTA San Alberto Magno, personas con las que hacía tiempo no hablaba. Eso fue muy lindo” , contó. Según relató, el reconocimiento que le llega ahora como Jujeño del Año tuvo un valor especial por venir directamente de la gente. “Que te voten personas que no conocés, que solo ven lo que hacés o lo que transmitís, es muy fuerte”, agregó.

El reconocimiento y el acompañamiento de su entorno

Battaglia destacó que el premio no lo vive de manera individual. “Esto no es solo mío. Hay un montón de personas detrás de todo lo que uno logra”, afirmó. En ese sentido, agradeció a su familia, a sus amigos y a quienes lo acompañaron durante su paso por la universidad. “El acompañamiento fue clave. Sin eso, nada de esto sería posible”, sostuvo.

También mencionó el rol de su pareja, con quien mantiene una relación desde hace varios años y con quien planea contraer matrimonio el 2 de mayo. “Estamos juntos hace tres o cuatro años. Ella estaba en una actividad cuando le propuse casamiento. Yo ya tenía todo preparado con mi hermana”, relató.

Una elección que lo sorprendió

“Desde el principio me sorprendió estar nominado. Cuando vi quiénes eran los otros postulados, me parecía una locura compartir esa lista”, expresó. “Lo publiqué un par de veces, pero nada más. No me imaginé este desenlace”, señaló.

Formación, futuro y compromiso

Agustín Battaglia se recibió como ingeniero en diciembre de 2024 en la Universidad Austral. Su recorrido académico estuvo marcado por el esfuerzo constante y el trabajo en equipo. En 2025, su trayectoria fue reconocida por la Academia Nacional de Ingeniería, que lo distinguió entre los jóvenes graduados con desempeño destacado a nivel nacional.

“Ese reconocimiento representa muchos años de estudio y de sacrificio”, expresó. También remarcó que no lo vive como un logro individual. “Detrás hay un montón de personas que me acompañaron, que confiaron en mí y que estuvieron siempre”, afirmó.

De cara a lo que viene, adelantó que comenzará un doctorado en Ciencia de Datos. “Se vienen años muy importantes. Voy a seguir formándome y creciendo”, señaló. Sobre su futuro, explicó que aún no definió dónde se establecerá. “Vamos a ver si nos quedamos en Buenos Aires o si volvemos a Jujuy. La idea de volver siempre está”, aseguró.

Battaglia remarcó que su vocación está ligada al impacto social del conocimiento. “No es necesario irse de Jujuy para tener oportunidades. En mi caso se dio así, pero creo profundamente que se pueden hacer cosas valiosas desde la provincia”, expresó.

Finalmente, sostuvo que su principal objetivo es aportar desde su lugar. “Mi misión es hacer cosas que les sirvan a los demás. Eso es lo que más sentido le da a todo”, concluyó.

El Jujeño del Año: cómo quedó el podio de la encuesta de Todo Jujuy

Según los datos oficiales, Battaglia obtuvo el 38,46% de los votos y se ubicó en el primer lugar. En segundo puesto quedó Luz Tito, con el 29,39%, mientras que Florencia Romero alcanzó el 6,42% y se ubicó tercera.

Luz Tito, quien se consolidó como una de las figuras jujeñas con mayor proyección nacional durante 2025. Fue la primera jujeña en alcanzar el tercer puesto en Gran Hermano, un recorrido histórico para la provincia dentro del reality más visto del país, lo que le permitió dar el salto a nuevos proyectos en Buenos Aires y ampliar su carrera en los medios.

Tras su paso por el programa, Luz Tito continuó desarrollándose en el ámbito artístico y televisivo. Protagonizó el ciclo El Hotel de los Secretos y tuvo un rol destacado en la conducción de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 para Canal 4 de Jujuy, reafirmando su vínculo con la provincia y su crecimiento profesional en pantalla.

Florencia Romero, periodista deportiva que logró un fuerte posicionamiento en ESPN, uno de los medios deportivos más importantes a nivel internacional. A lo largo del año, se destacó por sus coberturas de alto impacto y por representar a Jujuy en escenarios periodísticos de alcance global, consolidando una carrera que la ubica entre las comunicadoras jujeñas con mayor proyección en el periodismo deportivo.