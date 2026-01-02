viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 10:41
Apasionados.

Florencia Romero, la jujeña que conquista ESPN: "Siempre voy para adelante"

Con mucha pasión, Florencia Romero se fue a Buenos Aires en busca de un sueño que hoy es real y juega en las grandes ligas del periodismo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Florencia Romero, jujeña periodista de ESPN.

Florencia Romero, jujeña periodista de ESPN.

“Siempre fui bastante inconsciente en el buen sentido. Si algo me parecía posible, iba para adelante”, contó en diálogo con Canal 4 de Jujuy. Esa forma de vivir la llevó a tomar decisiones importantes desde muy joven, como dejar su provincia para instalarse en Buenos Aires sin tener certezas, pero con un objetivo claro.

Florencia Romero (4)

De San Salvador de Jujuy a la capital del fútbol

Florencia cursó sus estudios secundarios en el colegio FASTA San Alberto Magno de Río Blanco. Allí comenzó a construir el carácter que luego marcaría su recorrido profesional. Tras finalizar el secundario, inició la carrera de Abogacía, pero rápidamente entendió que no era su camino. “No me sentía identificada. Sentía que no era para mí”, recordó.

Fue entonces cuando decidió cambiar de rumbo y apostar por el periodismo deportivo. Sin contactos ni padrinazgos, se trasladó a Buenos Aires, donde primero vivió con familiares y luego se independizó. “No pensé demasiado lo que implicaba irme. Simplemente lo hice”, expresó.

Desde 2013 vive en Avellaneda, un punto estratégico para quien busca desarrollarse en el ambiente del fútbol. “Es la capital del fútbol. Todo pasa ahí”, explicó. Desde ese lugar comenzó a recorrer canchas, estadios y entrenamientos, incluso sin acreditación, con el único objetivo de aprender y ganar experiencia.

FLORENCIA ROMERO 1 TJ

El camino silencioso hacia los medios nacionales

Los primeros años estuvieron marcados por el esfuerzo diario. Florencia asistía a partidos del ascenso, a divisiones inferiores y a conferencias de prensa, muchas veces sin cámara ni micrófono. “Si no caminaba la cancha, no iba a llegar a ningún lado”, sostuvo.

Con el tiempo, fue armando su propio recorrido. “Un día conocí a una persona del ambiente que me pasó un número. Me dijo que le escribiera cuando lo necesitara. No lo hice enseguida porque sentía que todavía no estaba preparada”, recordó.

Tiempo después, armó un compilado con su trabajo, sumó experiencia y decidió enviar su material. “Mandé lo que hacía y mi currículum. Al principio no hubo respuesta. Después me llamaron para un casting en ESPN”, relató.

Su primera participación fue en transmisiones digitales. “Arranqué haciendo partidos para Facebook. El primero fue Vélez–Bragantino. De ahí todo empezó a fluir”, contó. Con el tiempo, su presencia se consolidó y comenzaron a asignarle más coberturas.

En un ambiente históricamente masculino, asegura que el enfoque fue clave. “El fútbol es muy machista, pero cuando dejás de poner la energía en eso y te enfocás en tu trabajo, las cosas empiezan a darse”.

Su desempeño la llevó a cubrir eventos de máxima exigencia. Uno de los momentos más significativos fue la final de la Copa Libertadores. “Ahí ves la diferencia de jerarquía. Los futbolistas de elite te tratan con respeto. Me sorprendió mucho”, contó. También destacó el trato de figuras internacionales y el profesionalismo del entorno.

Florencia Romero (2)

Raíces firmes y convicciones claras

A pesar de su crecimiento profesional, Florencia mantiene un fuerte vínculo con su origen. “En el barrio Kennedy teníamos un banquito donde nos juntábamos todos los días. Mis hermanos siguen ahí. Es mi lugar”, señaló. Ese arraigo también se refleja en el vínculo con su familia, a la que considera su principal sostén.

“Mi mamá es todo. Nos formó, nos marcó límites y nos dio libertad. Gracias a ella somos quienes somos”, expresó. Para la periodista, el camino recorrido tiene sentido porque estuvo acompañado de valores firmes y esfuerzo constante.

Hoy, Florencia Romero continúa creciendo en el periodismo deportivo, con la misma convicción con la que dio sus primeros pasos. “Siempre digo que hay que animarse. Mucha gente se baja en el camino. Yo no me bajé”, afirmó.

FLORENCIA ROMERO 2 TJ

