jueves 01 de enero de 2026

1 de enero de 2026 - 08:56
¡Felicidades!

Agustín Battaglia es el Jujeño del Año 2025

Agustín Battaglia, ingeniero distinguido por la Academia Nacional de Ingeniería, fue elegido en TodoJujuy.com como el Jujeño del Año 2025.

Agustín Battaglia fue el más votado: cómo quedó el podio

En la encuesta realizada por TodoJujuy.com para elegir al Jujeño del Año, Agustín Battaglia se ubicó en el primer lugar con el 38,46% de los votos. En segundo puesto quedó Luz Tito, quien obtuvo el 29,39%, mientras que el tercer lugar fue para Florencia Romero, con el 6,42% de las preferencias.

image

Agustín Battaglia, es jujeño y se recibió en diciembre de 2024 como ingeniero en la Universidad Austral. En el 2025 fue distinguido por la Academia Nacional de Ingeniería.

Sobre el proceso, Agustín Battaglia destacó la importancia del acompañamiento de sus compañeros durante la carrera, así como el apoyo emocional de su familia y amigos.

