jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 13:29
Sociedad.

Consumo emocional: "Más del 80% de los argentinos se endeuda para darse un gusto"

El profesor en Sociología Juan Guzmán habló de cómo compramos movidos por las emociones y no por la razón, en un mercado que ofrece gratificaciones inmediatas frente a la incertidumbre.

Por  Analía Farfán
Las tarjetas de crédito aumentaron su participación en el volumen total operado con plásticos.

En un mercado que ofrece gratificaciones inmediatas frente a la "incertidumbre económica que vivimos en Argentina", el profesor en Sociología Juan Guzmán habló de cómo compramos movidos por las emociones y no por la razón, y que cada vez se vuelve más frecuente tener deudas por este motivo.

“El consumo emocional se impone: lo vi, lo quiero. No racionalizo mi compra, prima lo que me gusta antes que la necesidad”, afirmó el sociólogo Juan Guzmán en diálogo con Canal 4. Según explicó, las emociones intervienen más que la lógica en las decisiones de compra, lo que marca un cambio de época.

En la primera mitad del siglo XX, el consumo estaba fuertemente ligado a la clase social. “Yo me compraba el auto o la casa en función del barrio donde vivía, era un consumo más racional y representativo de mi pertenencia social”, señaló. Sin embargo, con la crisis de los 90 y la imposibilidad creciente de acceder a bienes duraderos como una vivienda o un vehículo, el mercado modificó su estrategia.

“Hoy nos ofrece pequeñas gratificaciones: un recital, una cafetera, un viaje corto. Te compensa con experiencias que podés pagar en cuotas, aunque eso implique endeudarte”, explicó Guzmán. El consumo se presenta como un estilo de vida que busca disimular la precariedad económica y brindar una sensación de bienestar momentáneo.

En un contexto de incertidumbre constante, donde el futuro se percibe inestable, el consumo emocional se vuelve un refugio inmediato. “No somos irresponsables, somos víctimas de nuestro tiempo. Gastamos porque no sabemos qué pasará mañana y el ahorro se vuelve casi imposible”, reflexionó el profesor.

¿Qué es el consumo emocional y qué lo diferencia del consumo racional?

Consumo emocional

Es el tipo de consumo guiado por los deseos, impulsos y sentimientos inmediatos. La persona compra porque algo le gusta, lo emociona o le genera satisfacción, sin detenerse demasiado a pensar si realmente lo necesita o si puede afrontarlo económicamente. Ejemplo: ver un celular nuevo, un viaje o una entrada a un recital y decidir comprarlo porque genera placer o sensación de recompensa.

Consumo racional

Es aquel basado en la necesidad, la utilidad y la planificación. La persona evalúa antes de comprar: compara precios, analiza si el producto es indispensable, si encaja en su presupuesto y si lo beneficiará a largo plazo. Ejemplo: adquirir un electrodoméstico porque el anterior dejó de funcionar y es imprescindible para el hogar.

La diferencia central es que el consumo racional responde a necesidades y busca optimizar recursos, mientras que el consumo emocional responde a deseos inmediatos y se guía más por el placer que por la lógica.

