Netflix: la nueva serie western que amarás si viste "Yellowstone"

Basada en la serie de novelas de Jodi Thomas, Ransom Canyon es una creación de April Blair.

Las escenas muestran caballos corriendo por vastas tierras, un grupo de amigos celebrando con cervezas y la relación fluctuante entre Staten y Quinn O'Grady (Minka Kelly). Además, se insinúa que los jóvenes del pueblo jugarán un papel clave en la trama.

Una historia de dinastías, amor y venganza en Netflix

Inspirada en los libros de Jodi Thomas, Ransom Canyon es una obra de April Blair (Wednesday, All American), quien también ocupa el cargo de productora ejecutiva.

La trama narra la historia de tres familias dedicadas al rancho en la región de Texas Hill Country, donde se entrelazan conflictos por tierras, misterios guardados y enredos sentimentales.

La trama sigue a tres familias rivales en el Texas Hill Country, enfrentadas por el control de la tierra y por interses amorosos.

“En esencia, Ransom Canyon no es solo un pueblo. Es una idea. Es la nostalgia dolorosa de tu primer amor. Es el ardiente deseo de proteger a tu familia. Es vaqueros y amantes, estafadores y ladrones. Deseo, engaño, angustia, hogar… Ransom lo tiene todo", declaró Blair a Tudum de Netflix.

La sinopsis oficial de la serie presenta el ambiente cargado de tensión: “Con tres dinastías ganaderas en una lucha por el control de la tierra, sus vidas y legados se ven amenazados por fuerzas externas decididas a destruir su modo de vida”.

La trama gira en torno a Staten Kirkland (Duhamel), un ranchero de carácter firme que ansía vengar una dolorosa pérdida. Su única oportunidad de encontrar redención parece residir en Quinn O’Grady (Kelly), una antigua amiga de la familia y propietaria del salón de baile del pueblo.

La serie desarrollará lineas narrativas para los personajes adultos y también para los personajes más jóvenes.

¿Quiénes forman el reparto de la serie de Netflix?

Ransom Canyon presenta un elenco variado encabezado por Josh Duhamel (Transformers, Love, Simon) y Minka Kelly (Euphoria, Friday Night Lights). También figuran en el reparto actores como James Brolin (Sweet Tooth), Eoin Macken (La Brea), Lizzy Greene (A Million Little Things), Marianly Tejada (One of Us is Lying), Jack Schumacher (Top Gun: Maverick) y Garrett Wareing (Manifest), entre otros.

Brolin da vida a Cap, un antiguo capitán militar y propietario de Fuller Ranch, quien, tras la pérdida de su único hijo en Afganistán, profundizó su sufrimiento en el trabajo y el alcohol. Por otro lado, Eoin Macken interpreta a Davis Collins, un ranchero formado en la Ivy League que intenta aprovechar un acuífero en las tierras de Ransom.

El ambicioso proyecto de la plataforma convocó a Josh Duhamel y Minka Kelly en los roles estelares.

“Los Kirkland y los Collins han estado enfrentados por generaciones, y Davis y Staten no solo compiten por la tierra, sino también por el corazón de Quinn”, adelanta Netflix.

Amanda Marsalis, conocida por su trabajo en series como Ozark y The Umbrella Academy, es la encargada de la dirección de los dos primeros episodios (de los 10 en total).

Embed

Netflix hizo una fuerte inversión en este western, que según Jinny Howe, responsable de drama de la plataforma, representa “un show familiar multigeneracional ambientado en un rancho”, y “una mezcla entre Un lugar para soñar y Yellowstone”.

Con una trama que fusiona amor, tensiones familiares y escenarios deslumbrantes, Ransom Canyon es la nueva propuesta de Netflix en el ámbito del western contemporáneo, que se estrenará en streaming el 17 de abril.