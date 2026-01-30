viernes 30 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de enero de 2026 - 10:01
Historias

Amor, maternidad y un salto al vacío: la historia de una emprendedora que eligió Jujuy

Dejó la veterinaria, se mudó a Jujuy por amor y convirtió el crochet en su proyecto de vida. La historia de Julieta Galván y una decisión que lo cambió todo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Julieta Galvan (1)

Julieta Galván no nació en Jujuy, pero hace años que eligió este lugar para vivir, criar a sus hijos y reinventarse. Llegó desde Orán tras enamorarse de un jujeño y, sin saberlo, ese cambio de ciudad terminó siendo también un cambio profundo de vida. Hoy es emprendedora, diseñadora y docente digital en moda tejida, pero durante muchos años su mundo fue otro: la veterinaria.

Lee además
Tormenta de nieve
Temporal.

"Es como otra pandemia": nieve en Estados Unidos, un jujeño cuenta cómo se vive la tormenta
Un jujeño en Brasil.
Valentía.

La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil

“Yo soy veterinaria de profesión. Tenía mi propia vete, atendía todo el día y después seguía con domicilios. Entre paciente y paciente me ponía a tejer, como un cable a tierra”, recordó. El crochet no era más que un hobby, algo que había aprendido de chica y que retomó casi sin darse cuenta, en medio del estrés cotidiano y de la maternidad reciente.

Tejía para su hija, para la casa, para decorar. Dejaba sus creaciones en la veterinaria y la gente empezaba a preguntar si las vendía. “No era la idea, pero se las llevaban. Al principio era un hobby caro, porque tejer no es barato, pero me hacía bien”, contó. Lo que comenzó como algo íntimo y personal empezó a despertar interés, sin que ella imaginara todavía que podía convertirse en su trabajo.

Julieta Galvan

Dejar la veterinaria para perseguir otro sueño

El punto de quiebre llegó cuando Julieta entendió que no podía seguir sosteniendo dos mundos al mismo tiempo. La veterinaria exigía horarios rígidos y una disponibilidad permanente; el tejido y las redes empezaban a crecer, pero pedían energía, creatividad y tiempo. “Me di cuenta de que las energías divididas no potencian nada. Yo estaba un poco en la vete y un poco en Hope, y así no avanzaba”, explicó.

Cerrar la veterinaria fue un duelo. “Estudié seis años para ser médica veterinaria, fue una decisión muy dura. No era solo dejar un trabajo, era dejar una identidad”, reconoció. A eso se sumó el miedo lógico de emprender sin certezas, con hijos y con una familia detrás. “Cuando estás solo, sufrís solo. Cuando sos madre, el riesgo lo sienten todos”, dijo.

Sin embargo, eligió apostar. Se apoyó en su pareja y en una comunidad que ya la seguía desde las redes sociales, donde había empezado a dar clases, compartir procesos y generar vínculo. “Siempre fui emprendedora, también lo era con la veterinaria. La diferencia es que ahora todo pasa por la creatividad”, sostuvo.

Julieta Galvan (2)

Elegir Jujuy y construir otra forma de vivir

Julieta define a su proyecto como esperanza, no solo por el nombre, sino por lo que significó en su vida. “Para mí fue la esperanza de tener otro tipo de vida, una vida donde pudiera manejar mis tiempos y estar más presente con mis hijos”, explicó. Desde Jujuy, lejos de los grandes centros, construyó una comunidad digital que hoy cruza fronteras y acompaña a otras mujeres que quieren aprender, vender o simplemente animarse a crear.

Su historia no es lineal ni idealizada. Habla de miedo, de incertidumbre y de decisiones difíciles, pero también de autenticidad. “Hoppe me permitió ser la Juli que tenía ganas de ser. Si un día quiero cantar en redes, canto. Si quiero contar algo ridículo, lo cuento. Me cambió la vida”, afirmó.

Hoy, cuando mira hacia atrás, no duda: “Sí, lo volvería a hacer una y mil veces”.

Embed - Amor, maternidad y un salto al vacío: la historia de una emprendedora que eligió Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Es como otra pandemia": nieve en Estados Unidos, un jujeño cuenta cómo se vive la tormenta

La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil

De Jujuy al Caribe: un jujeño es el nuevo PF de un club de República Dominicana

Una jujeña será capitana de la Selección Argentina de Maxibásquet

"No pasa nada si no estás": un sociólogo jujeño explica la ansiedad de las redes y el valor de perderse cosas

Lo que se lee ahora
no pasa nada si no estas: un sociologo jujeno explica la ansiedad de las redes y el valor de perderse cosas video
Reflexión.

"No pasa nada si no estás": un sociólogo jujeño explica la ansiedad de las redes y el valor de perderse cosas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy video
Policiales.

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy

Tarjeta SUBE. video
Transporte.

Aclaran que no vence ningún beneficio social de la SUBE

Buscan entodo el país a jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan
Prófugo.

Buscan en todo el país a un jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios
Anuncio.

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel