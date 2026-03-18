Llega a Jujuy, "Mundo Kpop - Cazadoras de Demonios": de dónde surge la obra y de qué trata

En el marco de su gira nacional, el espectáculo “Mundo Kpop - Cazadoras de Demonios” llega a Jujuy con una propuesta pensada para toda la familia.
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Inspirada en KPop Demon Hunters, la obra combina K-pop, animé y acción en una historia para toda la familia.
En el marco de su gira nacional, el espectáculo “Mundo Kpop - Cazadoras de Demonios” llega a Jujuy con una propuesta pensada para toda la familia.
La función será el domingo 29 de marzo a las 18 horas en el Teatro Mitre, donde el público podrá disfrutar de un show que combina música, baile, acción y fantasía.
La obra está inspirada en la película KPop Demon Hunters, que mezcla el universo del K-pop con historias de acción sobrenatural.
La trama se desarrolla en un mundo lleno de ritmo y color, donde un grupo de chicas K-pop enfrenta una amenaza inesperada. Las protagonistas deberán luchar contra los Saya Boys, misteriosos demonios que buscan conquistar a la humanidad a través de la música.
Entre coreografías, canciones y batallas mágicas, las jóvenes descubrirán que la verdadera fuerza no está en competir, sino en valores como:
La amistad
La aceptación
El trabajo en equipo
La obra combina elementos de la cultura pop coreana y el animé, con una puesta en escena dinámica y visualmente impactante.
Con un estilo colorido y energético, el espectáculo invita a niñas, niños y adultos a sumergirse en una historia protagonizada por cazadoras valientes que enfrentan desafíos al ritmo del K-pop.
Además, el show incorpora humor y momentos emotivos, lo que lo convierte en una propuesta ideal para disfrutar en familia.
La obra toma como referencia el universo de KPop Demon Hunters, donde un grupo de idols lleva una doble vida:
de día son estrellas del pop
de noche combaten fuerzas oscuras
Este tipo de historias, que combinan música con acción y fantasía, se volvió tendencia en redes sociales, especialmente entre el público joven.
Las entradas ya se encuentran disponibles:
en la boletería del Teatro Mitre (Alvear 1009)
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