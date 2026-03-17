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17 de marzo de 2026 - 09:16
Espectáculos.

Se confirmó la muerte de un reconocido director de teatro: ¿Qué le pasó?

El actor, director y dramaturgo tenía 58 años y era Director General de Enseñanza Artística en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Murió Alejandro Casavalle, destacado actor, director teatral y dramaturgo.

Murió Alejandro Casavalle, destacado actor, director teatral y dramaturgo.

El ámbito artístico y las entidades educativas de la Ciudad de Buenos Aires atraviesan un momento de pesar tras conocerse la muerte del director Alejandro Casavalle. A los 58 años, el destacado autor teatral y formador dejó una huella profunda en la escena cultural de Buenos Aires.

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Estaba al frente de la Dirección General de Enseñanza Artística dentro del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Fue justamente ese organismo el que difundió la noticia de su fallecimiento, que generó una fuerte conmoción en el ámbito teatral.

Murió Alejandro Casavalle, destacado actor, director teatral y dramaturgo.

Un legado que trasciende la gestión

Alejandro Casavalle no se limitó a la gestión: fue, ante todo, un impulsor comprometido con la educación artística y la producción cultural. Su fallecimiento desató una rápida reacción en redes sociales, donde colegas y figuras del ámbito resaltaron su calidad humana y su firme dedicación al fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al arte.

Entre las despedidas más conmovedoras se destacó la de su colega Pablo Gorlero, quien expresó: “Extrañaré mucho tu sonrisa permanente, tu generosidad sin límites, tu optimismo imperturbable, tu vocación de puente, tu amor por el teatro. La comunidad pierde a uno de los luchadores incansables de la cultura”.

La carrera de Alejandro Casavalle estuvo atravesada por una concepción integradora del arte. Desde el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires también manifestaron su pesar y destacaron su mirada estratégica sobre el papel de las instituciones culturales públicas.

Alejandro, de 58 años, se desempeñaba como Director General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

En su mensaje de despedida, la institución destacó que “la pasión y la visión de Alejandro sobre la responsabilidad de las instituciones públicas son una inspiración para seguir compartiendo herramientas entre colegas y abrir los museos, las escuelas y los institutos de enseñanza artística a la participación de todos los jóvenes”.

Formación, maestros y una carrera con proyección internacional

Nacido en mayo de 1968, Alejandro dio sus primeros pasos en el mundo teatral formándose junto a figuras destacadas de la escena argentina.

Se formó con referentes de la talla de Agustín Alezzo y Augusto Fernandes, aprendizajes que luego amplió junto a creadores contemporáneos como Daniel Veronese y Ana Alvarado. Su inquietud por seguir creciendo lo llevó también a capacitarse con figuras de proyección internacional, entre ellas Eugenio Barba y Sotigui Kouyaté.

A los 58 años, el reconocido director, dramaturgo y docente dejó un vacío significativo en el entramado cultural porteño.

Durante su extensa y productiva carrera, Alejandro Casavalle dirigió y produjo más de 45 obras teatrales. Su trabajo trascendió fronteras, presentándose en escenarios de ciudades como Nueva York, Madrid, Ciudad de México y São Paulo.

Un aporte clave a la educación cultural

Esa amplitud de recursos le permitió moverse con igual soltura por el ámbito del teatro independiente, los espacios comerciales y los escenarios públicos, construyendo una identidad marcada por la exploración permanente de nuevas formas de expresión.

A lo largo de su prolífica vida profesional, Casavalle estuvo al frente de la dirección y producción de más de 45 espectáculos teatrales.

Su muerte implica un golpe significativo para la cultura argentina, no solo por su talento creativo en escena, sino también por su trabajo constante —muchas veces discreto— en la formación de nuevos artistas y en la ampliación del acceso a la educación artística en la Ciudad.

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