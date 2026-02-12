Roberto Herrera, el jujeño que impulsa el tango en Alemania y llena teatros en Múnich

El bailarín jujeño Roberto Herrera dirige una compañía de tango en Múnich, Alemania, donde vive junto a su esposa desde hace seis años. Con 51 años de trayectoria profesional, lleva el tango argentino a escenarios europeos y coordina elencos con artistas de distintos países.

Redes sociales. Joven argentina entró saludando en español en un subte de Alemania y la reacción de todos fue viral

Mundo musical. Hoy es el Día del Tango: ¿Por qué se celebra cada 11 de diciembre?

Herrera nació en Jujuy y comenzó su carrera a los 11 años. Tras una etapa en Buenos Aires e Italia , fijó residencia en Alemania. Desde allí organiza espectáculos, dicta clases y promueve la cultura argentina ante públicos internacionales.

En la actualidad lidera la Herrera Tango Company, un proyecto artístico que reúne bailarines de Grecia, Italia, Alemania y Argentina.

La compañía realizó su cuarta presentación consecutiva con entradas agotadas en el Prinzregententheater de Múnich, una sala reconocida por su programación cultural. Cada función convoca a más de mil espectadores.

El espectáculo combina danza, música y puesta escénica con una propuesta centrada en el tango tradicional y contemporáneo. El elenco incluye cinco parejas de baile y un equipo técnico estable.

El asistente coreográfico es su hermano, también formado en Jujuy. La estructura artística mantiene un fuerte vínculo familiar y una línea estética definida.

Embed - Desde Jujuy a Alemania: Roberto Herrera llevó el tango al mundo

Por qué el tango conecta con públicos de Europa y Asia

Herrera sostiene que el tango despierta interés por el abrazo y la cercanía corporal. En sus clases y funciones, destaca el valor del contacto físico como eje central de la danza.

El proyecto artístico incluye giras por distintos países, entre ellos Japón. En cada destino, el equipo ofrece clases abiertas y seminarios para ampliar la llegada del género.

La propuesta pedagógica incorpora contexto histórico, letras de tango y referencias culturales argentinas. El objetivo apunta a que el público comprenda el origen social y musical del género.

El amor y el tango como punto de encuentro cultural

En Alemania conoció a su actual esposa, bailarina y docente de tango. Ella inició su formación en otras disciplinas y luego se especializó en tango. Hoy participa en la dirección artística y en la organización de giras.

Además del trabajo escénico, ambos impulsan recorridos culturales que combinan tango y turismo en Argentina. El programa incluye visitas a Jujuy y actividades vinculadas al folklore.

La iniciativa atrae turistas europeos interesados en la danza y en la cultura del norte argentino.

Formación en Jujuy y primeros pasos en el escenario

Herrera se formó en una academia jujeña, referente de la danza en la provincia. Inició su actividad profesional en una peña tradicional jujeña, espacio clave para el desarrollo artístico local en aquella época.

Desde entonces construye una carrera que integra docencia, coreografía y dirección. Su recorrido abarca más de cinco décadas dentro del tango.

El bailarín mantiene contacto con su provincia y visita Jujuy en fechas especiales junto a su familia.