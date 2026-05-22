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22 de mayo de 2026 - 13:03
Mundo.

Crisis en Bolivia: el presidente evalúa cambios en su gabinete

El ministro Mauricio Zamora confirmó que el equipo ministerial pondrá sus cargos a disposición del presidente Rodrigo Paz.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Rodrigo Paz

La evaluación del gabinete de Rodrigo Paz en Bolivia avanzará con la puesta a disposición de los cargos de todos los ministros, en medio del conflicto social que ya lleva más de 20 días. La medida fue confirmada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, luego de que el presidente anunciara un “reordenamiento” de su equipo como parte de una nueva etapa de gestión.

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El gabinete quedará bajo evaluación

El anuncio se produce en un momento de fuerte tensión política y social para el gobierno boliviano. Según explicó Zamora, será el propio presidente quien defina si mantiene o ratifica a cada uno de sus ministros, de acuerdo con el desempeño que tuvieron hasta ahora.

“Todos tenemos que poner nuestros cargos a disposición para que él tome una decisión”, sostuvo el funcionario, al referirse a la evaluación interna que impulsa Paz.

La mayoría del equipo ministerial acompaña al mandatario desde el 9 de noviembre de 2025, un día después de su asunción. En los últimos días, el Gobierno ya había concretado un cambio en el Ministerio de Trabajo, donde Edgar Morales fue reemplazado por el abogado Williams Bascapé con el objetivo de encaminar el diálogo.

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Un “nuevo inicio” para el Gobierno

Zamora planteó que la revisión del gabinete forma parte de una nueva etapa dentro de la administración de Paz. Según indicó, no se trata necesariamente de reconocer errores, sino de buscar un funcionamiento más ágil del equipo de gobierno.

“No es que se hicieran mal las cosas, pero siempre un cambio es bueno desde todo punto de vista”, expresó.

El propio presidente había anticipado la necesidad de una estructura más cercana a la población, con mayor capacidad de escucha y respuesta frente a los reclamos sociales.

“Tenemos que tener una reforma de un gabinete más ágil, más cercano, que escuche y le dedique tiempo”, había señalado Paz al anunciar el reordenamiento ministerial y la creación de la Comisión Económica y Social.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa en La Paz.

Conflicto social y desabastecimiento

La decisión se da mientras el conflicto social en Bolivia supera los 20 días sin que se advierta un diálogo público capaz de destrabar la crisis.

La situación impacta especialmente en El Alto y La Paz, dos de los principales focos de los bloqueos que exigen la renuncia del presidente. Allí se profundizan los problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y carburantes.

Hasta el momento, el gabinete de Paz mantuvo un perfil principalmente técnico. Con la nueva evaluación, el Gobierno busca abrir otra etapa y reducir los factores de conflictividad que atraviesan al país.

Achica Arriba (Bolivia)
Una persona camina por una carretera bloqueada con escombros en Achica Arriba (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Una persona camina por una carretera bloqueada con escombros en Achica Arriba (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Sin fecha confirmada para los cambios

Por ahora, Zamora no precisó cuándo se formalizará la entrega de cargos ni cuándo el presidente tomará una decisión definitiva sobre la continuidad o salida de sus ministros.

Lo que sí dejó en claro es que el gabinete acompañará la decisión presidencial en este proceso de reordenamiento.

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