Hoy es el Día del Tango: ¿Por qué se celebra cada 11 de diciembre?

Cada 11 de diciembre , Argentina conmemora el Día Nacional del Tango , una jornada dedicada a honrar la música y el baile que forman parte esencial de la identidad cultural del país. Esta fecha se ha convertido en una de las celebraciones más destacadas para rendir homenaje a un género que representa un emblema de la cultura argentina.

Originado en los barrios populares de Buenos Aires a fines del siglo XIX , el tango ha cruzado fronteras y se ha establecido como un símbolo internacional de la pasión , el amor y la nostalgia .

El Día Nacional del Tango se conmemora el 11 de diciembre , fecha elegida para recordar el nacimiento de dos referentes históricos del género: Carlos Gardel y Julio de Caro , quienes llegaron al mundo en ese día, aunque con nueve años de diferencia (1890 y 1899, respectivamente).

El tango, con raíces en la cultura afro-rioplatense y europea, se consolidó a finales del siglo XIX en los barrios de Buenos Aires.

La instauración de esta celebración se realizó en 1977 por iniciativa del escritor y productor musical Ben Molar , con el propósito de resaltar la relevancia del tango como un pilar de la identidad cultural argentina . El 11 de diciembre se eligió no solo por coincidir con los nacimientos de Gardel y De Caro, sino también porque ambos fueron fundamentales en la difusión y consolidación del tango , tanto en el país como en el exterior .

Reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el tango ha influenciado la música y la danza a nivel mundial.

Los hitos en la vida de Carlos Gardel

Carlos Gardel, apodado “El Zorzal Criollo” y “El Morocho del Abasto”, se convirtió en un ícono fundamental del tango y de la música a nivel global. Su nacimiento ocurrió el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia, aunque su familia se mudó a Buenos Aires durante su infancia. Con el tiempo, Gardel logró reconocimiento internacional como intérprete, compositor y estrella de cine, y su legado musical permanece como un eje central de la identidad cultural argentina.

Un momento clave en la trayectoria de Carlos Gardel fue su primera grabación, realizada en 1917 junto a José Razzano, con quien conformó un dúo muy popular. Durante esa etapa, interpretaron piezas fundamentales del tango, destacándose “Mi noche triste”, considerada la primera canción de tango.

No obstante, sería en la década de 1930 cuando Gardel alcanzó la cúspide de su carrera. Su timbre inconfundible y su capacidad para conmover al público lo consolidaron como el principal exponente del tango a nivel internacional. Temas como “Por una cabeza”, “El día que me quieras”, “Volver” y “Sus ojos se cerraron” marcaron su trayectoria y se transformaron en verdaderos clásicos que aún mantienen su vigencia.

Carlos Gardel, considerado el máximo exponente del tango.

Más allá de su fama como cantante, Carlos Gardel también exploró el cine, participando en filmes como “El tango en Broadway” y “Cuesta abajo”. Estas películas fortalecieron su proyección internacional y acercaron el tango a nuevas audiencias, sobre todo en Latinoamérica y Europa.

El 24 de junio de 1935, a los 44 años, Gardel falleció de manera trágica en Medellín, Colombia, cuando su avión colisionó con otra aeronave durante el despegue. Su partida prematura dejó un profundo vacío en la música argentina, pero su legado permanece vigente a través de sus canciones y el recuerdo de millones alrededor del mundo.

¿Quién fue Julio De Caro?

Julio de Caro, destacado violinista y director de orquesta.

Julio De Caro se destacó como una de las figuras más influyentes en la evolución del tango. Nació el 11 de diciembre de 1899 en Buenos Aires y desde temprana edad demostró un talento musical notable. Hijo de un músico de formación académica, comenzó su instrucción con su padre y luego perfeccionó sus habilidades con reconocidos maestros como David Boglia y Francassi.

A lo largo de su trayectoria, De Caro no se limitó a ser violinista: también brilló como compositor, arreglador y director de orquesta, aportando mayor sofisticación y complejidad al tango. En 1923, Julio De Caro formó su propio sexteto, inaugurando una etapa revolucionaria dentro del tango. Su enfoque se distinguió por la inclusión de arreglos más complejos y una mayor riqueza orquestal, acercando al género a un público que apreciaba la música de manera más refinada y permitiendo que el tango trascendiera los espacios populares para sonar en teatros.

A través de su innovador sexteto, Julio de Caro impulsó el tango a nuevos horizontes.

Composiciones como “Boedo”, “El malevo” y “Berretín” ejemplifican esta innovación y se consolidaron como piezas emblemáticas del repertorio tanguero.

Más allá de su legado musical, De Caro se destacó por sus fuertes convicciones y valores. Durante toda su trayectoria, promovió la profesionalización del tango y defendió su reconocimiento como una forma de arte con peso cultural y artístico.

10 tangos clásicos para escuchar este día

El Día Nacional del Tango representa una ocasión ideal para deleitarse con las melodías que han definido la evolución de este género, reconocido tanto como un emblema de la cultura argentina como un legado de valor universal.

GARDEL.jpg

Desde sus comienzos en los barrios populares de Buenos Aires hasta su proyección internacional, el tango ha creado piezas inolvidables que continúan conmoviendo y fascinando a audiencias de todo el mundo.

La cumparsita , Gerardo Matos Rodríguez y Pascual Contursi

, Gerardo Matos Rodríguez y Pascual Contursi Cambalache , Enrique Santos Discépolo

, Enrique Santos Discépolo Por una cabeza – Carlos Gardel y Alfredo Le Pera

Mi Buenos Aires querido – Carlos Gardel y Alfredo Le Pera

– Carlos Gardel y Alfredo Le Pera Caminito – Carlos Gardel

– Carlos Gardel Mano a mano , Carlos Gardel

, Carlos Gardel El día que me quieras – Carlos Gardel y Alfredo Le Pera

– Carlos Gardel y Alfredo Le Pera Fuga y Misterio - Astor Piazzolla

- Astor Piazzolla Malena – Homero Manzi y Lucio Demare

– Homero Manzi y Lucio Demare Nostalgias – Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián

El 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango, destacando su importancia en nuestra cultura recordando el natalicio de Carlos Gardel y Julio de Caro. El 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango, destacando su importancia en nuestra cultura recordando el natalicio de Carlos Gardel y Julio de Caro.

Estas composiciones reflejan la enorme riqueza cultural que encarna el tango, un género musical que perdura en el tiempo por su íntima relación con la historia, la identidad nacional y los sentimientos humanos.