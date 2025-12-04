jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 07:09
Redes sociales.

Joven argentina entró saludando en español en un subte de Alemania y la reacción de todos fue viral

La chica sorprendió a los pasajeros al saludarlos en español, generando una reacción colectiva que se volvió viral con más de 8 millones de vistas en TikTok.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Subió al subte en Alemania y mostró cómo reaccionaron los pasajeros cuando los saludó en español.

Subió al subte en Alemania y mostró cómo reaccionaron los pasajeros cuando los saludó en español.

 

Un video grabado en un subte de Alemania causó sorpresa y ternura en redes, volviéndose viral por la naturalidad de sus protagonistas. Compartido en TikTok por Joyce Castro (@joycecastro), muestra a una joven que, al subir al transporte público, saluda abiertamente a todos en español: “Hola, buenas”.

Este comportamiento no solo rompió con la imagen habitual de los pasajeros alemanes —frecuentemente percibidos como reservados en espacios públicos—, sino que también dio lugar a un instante especial de interacción colectiva.

Subió al subte en Alemania y mostró cómo reaccionaron los pasajeros cuando los saludó.

Así fue la reacción de los pasajeros del subte que se hizo viral

Los pasajeros que viajaban en ese vagón reaccionaron de manera sorprendente. Apenas unos segundos después de escuchar el saludo en español, todos los presentes respondieron al mismo tiempo con un “¡HOLA!” colectivo. La respuesta no fue tímida ni distraída: la energía y entusiasmo con la que contestaron reflejan, según se observa en el video, una apertura a la amabilidad y un contagio inmediato del buen ánimo generado por el intercambio.

El clima dentro del tren se relajó al instante, y en la grabación se aprecian risas y gestos divertidos de los viajeros tras el saludo en conjunto, convirtiendo ese instante en una escena inolvidable tanto para quien filmó como para todos los que se encontraban allí.

En el material audiovisual, Joyce Castro añade un comentario con tono humorístico, aludiendo a un estereotipo habitual sobre los ciudadanos alemanes: “X: Los alemanes son secos. También los alemanes cuando los saludas en español”.

La observación irónica rápidamente captó la atención de los usuarios en redes, quienes comenzaron a interactuar con la publicación dejando comentarios que reforzaron la conversación sobre clichés culturales y cómo los gestos simples del día a día pueden generar situaciones inesperadas y agradables.

El video logró una repercusión digital impresionante. En apenas unos días, acumuló más de 8 millones de reproducciones en TikTok, superó los 2 millones de “me gusta” y recibió más de 3.000 comentarios. Entre las reacciones de los usuarios se podían leer mensajes como: “Esperaron el momento justo para saludar en español jajaja” y “El ‘Hola, buenas’ es lo más latino que se puede decir en esa ocasión jajaja”.

Estas interacciones evidencian no solo la resonancia emocional que generó el clip, sino también un sentimiento de complicidad y sorpresa frente a la apertura mostrada por los pasajeros, especialmente en un contexto en el que normalmente prevalecen el silencio y la reserva al interactuar con desconocidos.

Una joven sorprendió a los alemanes al hablarles en español.

Así, un gesto tan sencillo como un saludo logró superar la barrera lingüística y puso de manifiesto que la simpatía y la amabilidad pueden manifestarse en los lugares más insospechados.

El hecho, además, abrió un espacio en línea donde cientos de miles de usuarios compartieron comentarios, vivencias y reflexiones acerca de la diversidad cultural, la interacción entre personas y la manera en que las plataformas digitales pueden otorgar un nuevo significado a situaciones cotidianas.

