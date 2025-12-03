miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 07:03
Redes sociales.

Broma viral: tuvo su primer día de trabajo y le dijeron que debía interpretar el himno para iniciar

Una trabajadora reciente se topó con una broma inesperada preparada por sus colegas, y el clip se volvió viral en redes sociales.

Redacción de TodoJujuy
Una trabajadora reciente se topó con una broma inesperada preparada por sus colegas.

El primer día en un trabajo nuevo suele venir acompañado de ansiedad y grandes expectativas. Para Maca, su incorporación a la empresa DKS se transformó en una experiencia memorable que fue más allá de lo habitual en la oficina. Todo empezó con lo que parecía una tradición cotidiana.

Cada mañana, antes de iniciar la jornada laboral, los empleados se detenían para cantar el Himno Nacional Argentino. Aunque la joven percibió lo inusual de la práctica, la seriedad y solemnidad con la que sus compañeros la realizaban la convenció de unirse de inmediato, convencida de que se trataba de una costumbre oficial de la empresa.

Maca vivió una bienvenida inolvidable en su primer día de trabajo gracias a una broma institucional.

El momento fue registrado en video y compartido en TikTok, donde rápidamente se volvió viral, catapultando a Maca como la protagonista involuntaria de uno de los clips más comentados del momento en las plataformas sociales.

Desde que llegó a la oficina, Maca mostró disposición para adaptarse y sumarse al equipo. Sin embargo, la bienvenida que le habían preparado no era lo que parecía: se trataba de una broma meticulosamente planeada por sus compañeros.

Sin advertencias ni gestos previos, sus compañeros aguardaron el instante exacto: al iniciar las primeras notas del himno, adoptaron una actitud seria y solemne, cantando con entrega total. Ante esta escena, y sin imaginar la verdadera intención detrás del ritual, Maca se sumó sin dudar, contagiada por la aparente formalidad de todos.

El video viral de la broma del himno nacional en DKS supera el millón de reproducciones en TikTok.

El momento fue captado en video por los propios integrantes de DKS, que mantuvieron un rostro serio para no revelar la broma. Sorprendida pero decidida, la joven se unió al canto y hasta preguntó en el chat de WhatsApp de la oficina si esa rutina era diaria. Los empleados, respetando la travesura, le aseguraron que sí, alargando el engaño durante unos minutos más.

La sorpresa se develó pocos minutos después: todo había sido una broma diseñada para su bienvenida, y la escena fue grabada con la intención de compartirla en la cuenta de TikTok de DKS (@dks_media). La reacción auténtica de Maca, combinada con la coordinación impecable de sus compañeros, captó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Tras la publicación del video, la repercusión fue casi inmediata. El clip alcanzó rápidamente más de un millón de reproducciones, superó los 61 mil “me gusta” y recibió más de 520 comentarios. Gran parte de las respuestas reflejaban el asombro y la diversión de los internautas: “Jajaja, ¿te imaginas que esto sea en serio todos los días?”, comentó uno de ellos.

Embed
@c5n Una broma patriótica: le hicieron creer a la empleada nueva que todos los días se canta el himno argentino | #c5n #bromas #viral #parati ♬ sonido original - c5n

Muchos usuarios, entre risas y emojis, celebraron la creatividad del equipo: “¡Bienvenida Maca jajaja!”. Algunos comentarios mostraban empatía por la protagonista, calificándola de “pobrecita” ante el desconcierto que sufrió, mientras que otros elogiaron la originalidad de esta particular forma de integrar a los nuevos integrantes.

La descripción del clip reforzaba el carácter amistoso de la broma, con un mensaje de bienvenida: “¡Bienvenida Maca! DKS es tu casa”. Así, la experiencia no solo sirvió para darle la bienvenida a la nueva empleada, sino que también posicionó a la empresa como creadora de un momento viral, mostrando de manera cercana y divertida cómo se puede humanizar la llegada a un nuevo trabajo.

