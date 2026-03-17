La increíble revelación de Oriana Sabatini sobre el nombre de su hija Gia

Oriana Sabatini fue madre de Gia el pasado 2 de marzo y, desde ese momento, su vida y la de Paulo Dybala dieron un giro total . Luego del nacimiento y tras varios días sin dar detalles, la actriz y cantante explicó en una entrevista con Sería imposible (OLGA) el motivo detrás del nombre elegido.

Confesó que era una palabra que la tenía completamente fascinada . También sorprendió al contar el inusual lugar donde comenzaron las primeras señales de trabajo de parto . En las últimas semanas, sus declaraciones se convirtieron en uno de los temas más seguidos tanto por la prensa argentina como por los medios italianos .

El nacimiento de Gia tuvo una fuerte repercusión y ocupó titulares tanto en medios deportivos como de espectáculos , y fue en un espacio de streaming donde decidió expresarse con total sinceridad sobre esta nueva etapa de su vida.

“Me encanta porque nadie lo adivinó . Nadie pensaba que le iba a poner por la peli de Angelina Jolie [que lleva el mismo nombre]. A los 16 tenía una obsesión muy grande con Angelina Jolie . De hecho, creo que ahí aprendí a usar cuchillos , ¿viste los cuchillos esos mariposa? Vivía con uno de esos en la cartera ”, contó Sabatini entre risas .

“Me acuerdo que vi a Angelina y me obsesioné con el nombre, con la historia, con todo y dije: ‘Qué cool, yo el día de mañana si tengo una hija quiero que se llame Gia’”, contó la actriz desde Roma. “Hace un montón de tiempo que lo elegí. Igual después nunca me imaginé que yo iba a ser madre de una mujer, pero cuando me lo dijeron fue como: ‘Obvio que tiene que tener este nombre’”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/2016997218771677231&partner=&hide_thread=false [ESPECTÁCULOS] "Me gusta desde los 15 años": Oriana Sabatini reveló que el nombre de su bebé con Dybala "está decidido" desde que se enteraron que "era una nena", y lo eligió ella porque es "la que está poniendo el cuerpo".



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Durante la conversación le consultaron si Dybala estuvo de acuerdo con el nombre y ella respondió que sí, aunque al principio mostró ciertas dudas. “Hubo ahí unas negociaciones de las cuales Claudia Villafañe y Gianinna Maradona fueron partícipes, porque fue literal en una cena acá en casa que me ayudaron a negociar y estuvo bien”, contó Sabatini, quien dejó en claro que tenía firme la decisión de llamarla Gia y que, por eso, buscó apoyo para terminar de persuadir al jugador de la Roma.

Un parto inesperado en pleno partido

En su paso por Sería increíble, Oriana Sabatini contó cómo fue el momento en que advirtió que el nacimiento de su hija era inminente.

“Entré en trabajo de parto en el estadio de la Roma, en el tercer gol. Estaba jugando contra Juventus. Fui al estadio acordándome de una amiga que me había contado que ella también había empezado el trabajo de parto en el estadio y yo pensaba: ‘¿Te imaginás que me pase?’. En realidad, tenía fecha para el 11 de marzo”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/joselyn_______/status/2033534978986746346&partner=&hide_thread=false Oriana sabatini teniendo 100% la confianza de que ella sabia parir y gia nacer , sin preocupar ni alterar a nadie jajajja unas reinas #seriaIncreible pic.twitter.com/w4PcqWRhHP — joselyn (@joselyn_______) March 16, 2026

Según contó Sabatini, cuando la Roma convirtió el tercer gol y todos se levantaron a celebrar, al volver a sentarse percibió “un dolorcito medio raro”, distinta a cualquier sensación previa. “Empecé a contar las contracciones con una app que me había bajado el día anterior y, efectivamente, eran cada 5 minutos y duraban un minuto. Tenía dos opciones: decir algo y que todo el mundo entrara en pánico, o jugarla de callada y volver a mi casa”, relató la actriz.

De la sorpresa inicial al nacimiento

“Aunque estaba muy cerca del hospital donde me tocaba parir, no tenía el bolso ni nada, así que decidí volver a mi casa para bañarme y prepararme. No dije nada, llegué a mi casa [que quedaba lejísimos], estuve una hora más en la bañera y ahí el dolor ya empezó a ponerse fuerte”, sumó Sabatini.

La actriz y cantante rompió el silencio tras dar a luz y contó intimidades de sus primeros días en su rol de madre.

Gia llegó al mundo en el Hospital Gemelli de Roma, una decisión tomada por la pareja, especialmente por Oriana, quien optó por dar a luz en Italia ante la imposibilidad de Dybala de trasladarse a la Argentina para la fecha estimada del nacimiento.