martes 17 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de marzo de 2026 - 20:24
País.

Salta: detuvieron a los padres de una bebé de 8 meses internada en grave estado

Una bebé de 8 meses permanece internada en terapia intensiva en Salta. Sus padres fueron detenidos e imputados por lesiones graves agravadas por el vínculo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Salta: detuvieron a los padres de una bebé de 8 meses internada en grave estado (Foto ilustrativa)

Salta: detuvieron a los padres de una bebé de 8 meses internada en grave estado (Foto ilustrativa)

Una bebé de ocho meses permanece internada en grave estado en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta, mientras la Justicia investiga el origen de las lesiones detectadas durante su atención médica. En el marco de la causa, sus padres fueron detenidos e imputados.

Lee además
Loteo Bárcena:rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar 
Operativo.

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar
Encontraron un bebé en una bolsa en una terminal de colectivos.
Policiales.

Horror en una terminal de Formosa: hallaron a un bebé dentro de una bolsa

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada el 10 de marzo por personal médico del hospital, luego de que la menor ingresara al centro de salud con un cuadro convulsivo y un severo compromiso de su estado general.

Según consta en las actuaciones, la bebé ingresó el 5 de marzo al hospital trasladada por el SAMEC, donde debió recibir asistencia de urgencia e internación en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. Durante la atención médica, los profesionales detectaron diversas lesiones y otros indicadores clínicos, lo que motivó la intervención inmediata de la Fiscalía para investigar lo ocurrido.

Salta: detuvieron a los padres de una bebé de 8 meses internada en grave estado (Foto ilustrativa)
Salta: detuvieron a los padres de una bebé de 8 meses internada en grave estado (Foto ilustrativa)

Salta: detuvieron a los padres de una bebé de 8 meses internada en grave estado (Foto ilustrativa)

Investigación y allanamientos en Salta

La causa está a cargo del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género N.º 2, Federico Gabriel Portal, quien dispuso la apertura del decreto de imputación a través de la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto. En las primeras diligencias intervino un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal, que realizó visitas domiciliarias y entrevistas con familiares y vecinos del entorno de la menor.

De acuerdo con el informe, se detectaron versiones contradictorias sobre los lugares de residencia y sobre las circunstancias vinculadas al cuidado de la bebé, además de dificultades para establecer con precisión la dinámica de convivencia del grupo familiar. Con autorización del Juzgado de Garantías, personal policial realizó un allanamiento en Villa Lavalle, procedimiento tras el cual ambos padres fueron detenidos.

La imputación judicial

Tras analizar la denuncia médica, los informes incorporados al expediente y el avance de la investigación, la Fiscalía dispuso la imputación provisional de los padres por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. Además, el padre también será imputado por el delito de coacción en una causa relacionada, iniciada a partir de una denuncia presentada por una familiar.

Mientras tanto, la bebé continúa internada bajo atención médica especializada, y los profesionales realizan nuevos estudios para determinar su evolución y el alcance de las lesiones. La investigación permanece en pleno desarrollo y la Fiscalía continúa con distintas diligencias para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Loteo Bárcena: rescataron a una bebé durante un violento disturbio familiar

Horror en una terminal de Formosa: hallaron a un bebé dentro de una bolsa

Jubilado halló a un bebé recién nacido en la ruta 302 de Tucumán: sobrevivió de "milagro" 

Salta tiene más de 150 casos confirmados de Chikungunya entre 2025 y 2026

Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"

Lo que se lee ahora
Designaron veedores en la AFA y auditarán balances y contratos por 180 días
País.

Designaron veedores en la AFA y auditarán balances y contratos por 180 días

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Tormentas en Jujuy.
Jujuy.

Alerta amarilla por tormentas en jujuy: prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno (imagen ilustrativa realizada con IA)
Policial.

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2026 video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy tras la victoria ante Colegiales trepó en el podio: cómo se ubica en la tabla

Guillermo Adolfo Ros, empresario agropecuario.
Jujuy.

Un empresario fue a juicio por reducción a la servidumbre, lo absolvieron y arremetió contra el fiscal: "Nunca hubo pruebas"

Colegios privados en Jujuy: advierten movimiento de alumnos por el impacto de las cuotas video
Sociedad.

Colegios privados en Jujuy: advierten movimiento de alumnos por el impacto de las cuotas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel