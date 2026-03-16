Salta: detuvieron a los padres de una bebé de 8 meses internada en grave estado (Foto ilustrativa)

Una bebé de ocho meses permanece internada en grave estado en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta , mientras la Justicia investiga el origen de las lesiones detectadas durante su atención médica. En el marco de la causa, sus padres fueron detenidos e imputados .

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La investigación se inició a partir de una denuncia realizada el 10 de marzo por personal médico del hospital , luego de que la menor ingresara al centro de salud con un cuadro convulsivo y un severo compromiso de su estado general.

Según consta en las actuaciones, la bebé ingresó el 5 de marzo al hospital trasladada por el SAMEC, donde debió recibir asistencia de urgencia e internación en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. Durante la atención médica, los profesionales detectaron diversas lesiones y otros indicadores clínicos , lo que motivó la intervención inmediata de la Fiscalía para investigar lo ocurrido.

Salta: detuvieron a los padres de una bebé de 8 meses internada en grave estado (Foto ilustrativa) Salta: detuvieron a los padres de una bebé de 8 meses internada en grave estado (Foto ilustrativa)

Investigación y allanamientos en Salta

La causa está a cargo del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género N.º 2, Federico Gabriel Portal, quien dispuso la apertura del decreto de imputación a través de la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto. En las primeras diligencias intervino un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal, que realizó visitas domiciliarias y entrevistas con familiares y vecinos del entorno de la menor.

De acuerdo con el informe, se detectaron versiones contradictorias sobre los lugares de residencia y sobre las circunstancias vinculadas al cuidado de la bebé, además de dificultades para establecer con precisión la dinámica de convivencia del grupo familiar. Con autorización del Juzgado de Garantías, personal policial realizó un allanamiento en Villa Lavalle, procedimiento tras el cual ambos padres fueron detenidos.

La imputación judicial

Tras analizar la denuncia médica, los informes incorporados al expediente y el avance de la investigación, la Fiscalía dispuso la imputación provisional de los padres por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. Además, el padre también será imputado por el delito de coacción en una causa relacionada, iniciada a partir de una denuncia presentada por una familiar.

Mientras tanto, la bebé continúa internada bajo atención médica especializada, y los profesionales realizan nuevos estudios para determinar su evolución y el alcance de las lesiones. La investigación permanece en pleno desarrollo y la Fiscalía continúa con distintas diligencias para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos.