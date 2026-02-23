Jubilado halló a un bebé recién nacido en la ruta 302 de Tucumán que sobrevivió de "milagro" y ya está estable

Un jubilado de 77 años escuchó el llanto de un bebé y encontró a un recién nacido abandonado entre malezas a la vera de la Ruta 302, en la zona de Delfín Gallo, Tucumán. Tras el hallazgo, el bebé fue trasladado al Hospital del Este donde recibe atención médica; su evolución es favorable, mientras se intenta dar con su madre.
Hallazgo en la ruta y primeros auxilios
El hecho ocurrió el sábado en la tarde cuando el hombre se sintió mal y detuvo su vehículo a un costado del camino. Ahí escuchó un llanto que provenía de un descampado próximo a la ruta y, con ayuda de una motociclista, encontró al bebé completamente desnudo, entre pastos y con el cordón umbilical aún visible.
Inmediatamente lo cubrieron con mantas y lo trasladaron al Hospital Eva Perón (también conocido como Hospital del Este) para que recibiera atención especializada.
Desde el lugar señalaron que, al ingresar al nosocomio, el pequeño presentaba signos de hipotermia y algunas marcas leves, pero logró estabilizarse gracias a los cuidados de neonatología.
Estado de salud del bebé tras el rescate
Los médicos confirmaron que el recién nacido —bautizado de forma provisoria como “Raúl”— nació a término, con un peso estimado de 3,140 kg y sin malformaciones aparentes. Actualmente se alimenta por succión espontánea y se encuentra estable bajo control médico continuo.
El cordón umbilical no fue cortado de forma profesional, sino por tracción, lo que según los especialistas ayudó a evitar una hemorragia grave, lo cual fue clave para su supervivencia pese al abandono en un ambiente hostil.
Además, las radiografías y estudios iniciales no mostraron lesiones internas ni complicaciones que pongan en riesgo la vida del bebé.
Búsqueda de la madre y asistencia
Mientras avanza la atención del bebé, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán y las autoridades judiciales trabajan para localizar a la madre, quien podría estar en riesgo sanitario tras haber dado a luz recientemente. El organismo solicitó a la comunidad colaboración para aportar información que permita ubicarla y brindar contención médica y psicológica.
La causa está siendo investigada por la Justicia, que busca establecer cómo y por qué el recién nacido fue abandonado en un descampado y determinar la identidad de los progenitores.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.