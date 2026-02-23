Confundieron a una joven argentina con la novia de un narco ecuatoriano asesinado y ahora teme por su vida

Una mujer argentina que vive en Barcelona desde hace más de un año enfrenta amenazas tras ser confundida con la novia de un narcotraficante ecuatoriano asesinado, según contó en redes sociales. La confusión nació por un informe televisivo que mezcló perfiles con el mismo nombre

La protagonista es Micaela Morales, de 28 años y oriunda de Chaco. Su vida cambió tras publicar fotos de sus viajes en sus redes sociales y un canal de Ecuador la señaló como la pareja de un hombre vinculado al crimen en Guayaquil, aunque ella nunca estuvo en ese país ni conoció a esa persona.

El error surgió porque otra mujer con el mismo nombre y nacionalidad, vinculada al crimen, había cerrado sus redes tras el asesinato. Al buscar información, muchos encontraron el perfil de la argentina en Barcelona.

El informe televisivo fue difundido en Ecuador y amplificado por redes. Micaela empezó a recibir mensajes que la acusaban de formar parte de una red criminal conocida como “Las Muñecas de la Mafia”.

El hostigamiento y las amenazas que recibe Micaela en sus redes sociales

Desde enero, la joven recibió cientos de mensajes agresivos e insultos en Instagram y TikTok. Muchos usuarios ecuatorianos la acusaron de tener vínculos con narcotráfico y lavado de dinero sin pruebas.

“Me empezaron a mandar mensajes tratándome de prostituta, diciendo que mis viajes estaban manchados con sangre”, relató Micaela en sus publicaciones.

La situación escaló y no fue solo virtual. Familiares de Micaela en Argentina también recibieron amenazas de muerte por parte de desconocidos que la vincularon con el crimen.

El impacto de la violencia en su vida

El hostigamiento afectó su día a día en Barcelona. Micaela contó que vivía con miedo constante y que evitaba salir a la calle por sentir que podía ser reconocida o atacada.

Incluso suspendió viajes que tenía planeados y dejó de publicar contenido en redes sociales por temor a nuevos ataques.

Un día después de ver el informe televisivo, Micaela se presentó sola en el consulado argentino: “Me hicieron escribir una carta contando todo lo que me estaba pasando. No sabía si era una carta de despedida o un pedido de auxilio. Me temblaba la mano, no se entendía la letra”, recordó. Cuando la jefa consular la recibió, Micaela rompió en llanto.

En el consulado le dijeron que buscara un abogado, realizara una denuncia y preservara todas las pruebas del hostigamiento.

Antes de acudir a la vía judicial, Micaela intentó comunicarse con el canal ecuatoriano a través de su perfil oficial de Instagram sin obtener respuesta alguna. También contactó a periodistas del medio. Uno de ellos la bloqueó. “Encima que me expusieron públicamente, me dieron la espalda”.

Qué dijo la joven y el pedido de rectificación al medio ecuatoriano

Micaela explicó que la confusión se originó por una homonimia: las dos se llamaban igual y habían viajado a destinos parecidos, pero no eran la misma persona.

Además, aseguró que nunca tuvo contacto con grupos delictivos ni estuvo en Ecuador, y que sus fotos reflejaban viajes hechos con esfuerzo personal.

Luego de la difusión del informe, el canal que la confundió emitió una rectificación, pero según Micaela no fue suficiente para desactivar la ola de desinformación.