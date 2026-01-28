Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de dos personas en una casa

Tucumán: Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida en una casa - Imágen ilustrativa

La tranquilidad de la localidad de Taco Ralo, en el sur de Tucumán , se vio alterada este miércoles por un hecho impactante. Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda lo que activó un amplio operativo policial y judicial.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este miércoles, luego de que una familiar del dueño de casa expresara su preocupación por la falta de contacto. Ante el temor de que algo grave hubiera sucedido, solicitó acompañamiento policial para ingresar al domicilio.

Al acceder a la vivienda, efectivos se dirigieron a una de las habitaciones, donde encontraron a un hombre y una mujer tendidos sobre la cama, sin signos vitales. De inmediato se dio intervención a la Justicia y se dispuso el resguardo del lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Orlando Vicente Albornoz, de 60 años, quien residía en el domicilio donde ocurrió el hecho, y Luisa Elizabeth Mendoza, de 50 años, con domicilio en la localidad santiagueña de San Pedro de Guasayán.

Según la información oficial, ambos cuerpos se encontraban dentro de la habitación principal de la vivienda. Personal policial confirmó que no presentaban signos de vida al momento del hallazgo.

Tras la constatación del deceso, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos y se notificó a las autoridades judiciales competentes para avanzar con la investigación.

Intervención judicial y pericias en el lugar

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Graves Delitos, que ordenó la preservación de la escena y la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales. Los peritos iniciaron las tareas técnicas necesarias para recolectar pruebas y documentar el lugar.

El domicilio fue cercado mientras se desarrollaban las pericias, con el objetivo de evitar la alteración de posibles elementos clave para la causa. Las actuaciones incluyeron relevamientos fotográficos, inspecciones en el interior de la vivienda y análisis preliminares.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que los resultados de los estudios forenses serán determinantes para establecer las causas de las muertes y la mecánica del hecho.

La hipótesis que analiza la Fiscalía

Si bien hasta el momento no se difundieron conclusiones oficiales, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que una de las hipótesis que se analiza es la de un homicidio seguido de suicidio. Sin embargo, aclararon que esta línea no fue confirmada y permanece sujeta a los resultados periciales.

La Fiscalía mantiene abiertas todas las posibilidades y trabaja con cautela, a la espera de los informes forenses y de los elementos recolectados en el lugar del hecho.

El avance de la causa dependerá de los estudios médicos legales y del análisis integral de las pruebas obtenidas durante las primeras horas de investigación.

Desde fuentes judiciales señalaron que, una vez concluidas las pericias, se brindará información oficial para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, en caso de corresponder. La investigación continúa en curso bajo estricta reserva judicial.