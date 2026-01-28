miércoles 28 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de enero de 2026 - 13:34
Policiales.

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de dos personas en una casa

Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida en una casa de Tucumán. La Justicia trabaja para establecer qué ocurrió y no descarta ninguna hipótesis.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tucumán: Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida en una casa - Imágen ilustrativa

Tucumán: Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida en una casa - Imágen ilustrativa

La tranquilidad de la localidad de Taco Ralo, en el sur de Tucumán, se vio alterada este miércoles por un hecho impactante. Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda lo que activó un amplio operativo policial y judicial.

Lee además
Talleres de Perico recibe a Tucumán Central en la vuelta por la final del Torneo Regional
Expectativa.

Talleres de Perico recibe a Tucumán Central en la vuelta por la final del Torneo Regional
talleres de perico no pudo ante tucuman central y quedo eliminado del regional amateur
Fútbol,

Talleres de Perico no pudo ante Tucumán Central y quedó eliminado del Regional Amateur

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este miércoles, luego de que una familiar del dueño de casa expresara su preocupación por la falta de contacto. Ante el temor de que algo grave hubiera sucedido, solicitó acompañamiento policial para ingresar al domicilio.

Al acceder a la vivienda, efectivos se dirigieron a una de las habitaciones, donde encontraron a un hombre y una mujer tendidos sobre la cama, sin signos vitales. De inmediato se dio intervención a la Justicia y se dispuso el resguardo del lugar.

Quiénes eran las personas halladas sin vida

Las víctimas fueron identificadas como Orlando Vicente Albornoz, de 60 años, quien residía en el domicilio donde ocurrió el hecho, y Luisa Elizabeth Mendoza, de 50 años, con domicilio en la localidad santiagueña de San Pedro de Guasayán.

Según la información oficial, ambos cuerpos se encontraban dentro de la habitación principal de la vivienda. Personal policial confirmó que no presentaban signos de vida al momento del hallazgo.

Tras la constatación del deceso, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos y se notificó a las autoridades judiciales competentes para avanzar con la investigación.

818x460_260128120706_11854

Intervención judicial y pericias en el lugar

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Graves Delitos, que ordenó la preservación de la escena y la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales. Los peritos iniciaron las tareas técnicas necesarias para recolectar pruebas y documentar el lugar.

El domicilio fue cercado mientras se desarrollaban las pericias, con el objetivo de evitar la alteración de posibles elementos clave para la causa. Las actuaciones incluyeron relevamientos fotográficos, inspecciones en el interior de la vivienda y análisis preliminares.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que los resultados de los estudios forenses serán determinantes para establecer las causas de las muertes y la mecánica del hecho.

La hipótesis que analiza la Fiscalía

Si bien hasta el momento no se difundieron conclusiones oficiales, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que una de las hipótesis que se analiza es la de un homicidio seguido de suicidio. Sin embargo, aclararon que esta línea no fue confirmada y permanece sujeta a los resultados periciales.

La Fiscalía mantiene abiertas todas las posibilidades y trabaja con cautela, a la espera de los informes forenses y de los elementos recolectados en el lugar del hecho.

El avance de la causa dependerá de los estudios médicos legales y del análisis integral de las pruebas obtenidas durante las primeras horas de investigación.

Desde fuentes judiciales señalaron que, una vez concluidas las pericias, se brindará información oficial para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, en caso de corresponder. La investigación continúa en curso bajo estricta reserva judicial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Talleres de Perico recibe a Tucumán Central en la vuelta por la final del Torneo Regional

Talleres de Perico no pudo ante Tucumán Central y quedó eliminado del Regional Amateur

Gimnasia de Jujuy jugará amistosos con San Martín de Tucumán

Detectan en Tucumán el primer contagio de la variante H3N2 de la gripe A: todos los detalles

Jujuy, Salta y Tucumán demandaron a Transnoa ante el ENRE por falta de inversión y mantenimiento

Lo que se lee ahora
Persecución en Santiago del Estero. video
De Película.

Persecución y vuelco en Santiago del Estero: llevaban 113 kg de marihuana

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Un destino perfecto para quienes buscan paisajes sorprendentes. Agendalo para tus escapadas. video
Turismo.

El pueblo oculto de La Rioja ideal para visitar en familia y conectar con la naturaleza

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige y qué zonas

El estado de las rutas en Jujuy (Foto de archivo). video
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay crecidas de ríos y obras viales

Foto ilustrativa. video
Encuesta.

¿Qué dicen los comerciantes jujeños de la prohibición de la venta de Mentisan?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel