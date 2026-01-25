domingo 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 08:51
Talleres de Perico recibe a Tucumán Central en la vuelta por la final del Torneo Regional

El partido de vuelta de la final entre Talleres de Perico y Tucumán Central se jugará esta tarde, desde las 18, en el estadio Plinio Zabala.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Este domingo 25 de enero, Talleres de Perico será local ante Tucumán Central en el partido de vuelta de la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur, a partir de las 18hs. En la antesala del encuentro decisivo, el club jujeño dio a conocer la organización de accesos al estadio, un esquema que fue diagramado de manera conjunta con la Policía de la Provincia para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del espectáculo.

Antecedente de la serie

El conjunto tucumano llega con ventaja tras imponerse en el partido de ida disputado en Villa Alem. En aquel encuentro, Bruno Medina abrió el marcador el domingo, antes de que el partido fuera suspendido por una fuerte tormenta. Al día siguiente, durante los 45 minutos restantes, Ovejero anotó el segundo tanto y selló el triunfo por 2 a 0 para Tucumán Central.

Accesos al estadio y ubicación de hinchadas

Desde la institución periqueña informaron cómo será el ingreso para cada sector del público y para la delegación visitante:

  • Calle Villafañe: acceso destinado a platea, preferencial y tribuna tubular.

  • Calle Zegada: ingreso exclusivo para la tribuna popular de la hinchada local.

  • Calle Sarmiento: reservado únicamente para la delegación y parcialidad visitante de Tucumán Central.

Las autoridades recomendaron respetar las indicaciones y llegar con antelación para evitar demoras en los ingresos.

Venta de entradas y horarios

Talleres de Perico confirmó que la venta de entradas anticipadas comenzará a partir de las 9:30 horas en la secretaría del club.

La apertura del estadio está prevista para las 16:00 horas, mismo horario en el que se habilitará el ingreso para la prensa, que deberá acceder por la puerta azul, ubicada sobre calle Villafañe, del lado derecho de la boletería.

