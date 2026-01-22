Instalan tribunas tubulares en la cancha de Talleres de Perico para la gran final

El Club Talleres de Perico avanza con trabajos de acondicionamiento en el estadio Plinio Zabala de cara a la gran final del Torneo Regional Amateur, Región Norte. En la previa del partido decisivo del domingo 25 de enero, la institución reforzó la infraestructura con la instalación de tribunas tubulares y tareas generales de mantenimiento.

Las labores se desarrollaron durante la jornada del miércoles y apuntaron a mejorar la capacidad y el orden del estadio, que recibirá un encuentro clave por la clasificación. El duelo de vuelta ante Tucumán Central se jugará desde las 18 y definirá al finalista que irá por el ascenso.

Tribunas tubulares y mejoras en el estadio

Entre las acciones más destacadas se encuentra la instalación de una tribuna tubular proveniente de Palpalá. El armado permitió ampliar el espacio destinado al público y ordenar la ubicación de los hinchas.

Además del montaje de las tribunas, se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento general en el estadio Plinio Zabala. Los trabajos alcanzaron accesos, sectores comunes y áreas internas, con el objetivo de garantizar un mejor funcionamiento durante el evento.

Desde el club señalaron que estas acciones forman parte de un plan de organización integral para recibir un partido de alta convocatoria, en una instancia decisiva del torneo.

Un partido decisivo para Talleres de Perico

El encuentro del domingo corresponde a la final del Torneo Regional Amateur, Región Norte. Talleres de Perico buscará revertir el resultado de la ida, donde Tucumán Central se impuso por 2 a 0.

El ganador de esta serie accederá a la final por el ascenso, por lo que el partido despierta gran expectativa en Perico y en toda la región. La localía en el Plinio Zabala aparece como un factor central en la definición.