Instalan tribunas tubulares en la cancha de Talleres de Perico para la gran final

Además del montaje de las tribunas, se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento general en el estadio Plinio Zabala. Los trabajos alcanzaron accesos, sectores comunes y áreas internas, con el objetivo de garantizar un mejor funcionamiento durante el evento.
Desde el club señalaron que estas acciones forman parte de un plan de organización integral para recibir un partido de alta convocatoria, en una instancia decisiva del torneo.
Un partido decisivo para Talleres de Perico
El encuentro del domingo corresponde a la final del Torneo Regional Amateur, Región Norte. Talleres de Perico buscará revertir el resultado de la ida, donde Tucumán Central se impuso por 2 a 0.
El ganador de esta serie accederá a la final por el ascenso, por lo que el partido despierta gran expectativa en Perico y en toda la región. La localía en el Plinio Zabala aparece como un factor central en la definición.