jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 10:29
Regional Amateur.

Instalan tribunas tubulares en la cancha de Talleres de Perico para la gran final

Talleres de Perico trabaja en el armado de tribunas, limpieza y mantenimiento del estadio para el duelo decisivo ante Tucumán Central.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tribunas tubulares en Talleres de Perico.

Tribunas tubulares en Talleres de Perico.

Lee además
se enfrentan talleres y newell`s por la fecha 1

Se enfrentan Talleres y Newell`s por la fecha 1
Talleres dePerico no pudo y cayó 2 a 0 con Tucumán Central
Sin remontada.

Talleres de Perico no pudo y cayó 2 a 0 con Tucumán Central

Tribunas tubulares en Talleres de Perico.
Tribunas tubulares en Talleres de Perico.

Tribunas tubulares en Talleres de Perico.

Tribunas tubulares y mejoras en el estadio

Entre las acciones más destacadas se encuentra la instalación de una tribuna tubular proveniente de Palpalá. El armado permitió ampliar el espacio destinado al público y ordenar la ubicación de los hinchas.

Además del montaje de las tribunas, se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento general en el estadio Plinio Zabala. Los trabajos alcanzaron accesos, sectores comunes y áreas internas, con el objetivo de garantizar un mejor funcionamiento durante el evento.

Desde el club señalaron que estas acciones forman parte de un plan de organización integral para recibir un partido de alta convocatoria, en una instancia decisiva del torneo.

Tribunas tubulares en Talleres de Perico.
Tribunas tubulares en Talleres de Perico.

Tribunas tubulares en Talleres de Perico.

Un partido decisivo para Talleres de Perico

El encuentro del domingo corresponde a la final del Torneo Regional Amateur, Región Norte. Talleres de Perico buscará revertir el resultado de la ida, donde Tucumán Central se impuso por 2 a 0.

El ganador de esta serie accederá a la final por el ascenso, por lo que el partido despierta gran expectativa en Perico y en toda la región. La localía en el Plinio Zabala aparece como un factor central en la definición.

Tribunas tubulares en Talleres de Perico.
Tribunas tubulares en Talleres de Perico.

Tribunas tubulares en Talleres de Perico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se enfrentan Talleres y Newell`s por la fecha 1

Talleres de Perico no pudo y cayó 2 a 0 con Tucumán Central

Suspendieron el partido entre Tucumán Central y Talleres de Perico por lluvia

Talleres de Perico juega la final de ida del Torneo Regional Amateur ante Tucumán Central

El polémico festejo del rival de Talleres de Perico con armas y bebidas alcohólicas

Lo que se lee ahora
Carnaval en Jujuy. video
Atención.

Qué días no se trabaja por Carnaval 2026 en Jujuy: feriados y asuetos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel