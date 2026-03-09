Talleres vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

Talleres recibirá a Instituto, en el marco de la fecha 10 del Apertura, el próximo jueves 12 de marzo a partir de las 19:15 (hora Argentina), en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Talleres tiene pendiente su enfrentamiento con Unión que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Instituto tiene pendiente su enfrentamiento con Estudiantes (RC) que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

Talleres enfrentará en la siguiente jornada a Belgrano, en lo que será una nueva edición del clásico cordobés. El encuentro tendrá lugar en el estadio Julio César Villagra y se jugará el 15 de marzo a partir de las 17:30 (hora Argentina).

Darío Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura

Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura

Fecha 10: vs Talleres: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Boca Juniors: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Horario Talleres e Instituto, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)