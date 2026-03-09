lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 08:46
Liga Profesional

Talleres vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

La previa del choque de Talleres ante Instituto, a disputarse en el Estadio Mario Alberto Kempes el jueves 12 de marzo desde las 19:15 (hora Argentina). El árbitro será Darío Herrera.

Talleres vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Talleres recibirá a Instituto, en el marco de la fecha 10 del Apertura, el próximo jueves 12 de marzo a partir de las 19:15 (hora Argentina), en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Lee además
por la fecha 10, argentinos juniors recibira a rosario central

Por la fecha 10, Argentinos Juniors recibirá a Rosario Central
se enfrentan independiente y union por la fecha 10

Se enfrentan Independiente y Unión por la fecha 10

Así llegan Talleres y Instituto
Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres tiene pendiente su enfrentamiento con Unión que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto tiene pendiente su enfrentamiento con Estudiantes (RC) que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

Talleres enfrentará en la siguiente jornada a Belgrano, en lo que será una nueva edición del clásico cordobés. El encuentro tendrá lugar en el estadio Julio César Villagra y se jugará el 15 de marzo a partir de las 17:30 (hora Argentina).

Darío Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Talleres: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Independiente: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres e Instituto, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por la fecha 10, Argentinos Juniors recibirá a Rosario Central

Se enfrentan Independiente y Unión por la fecha 10

Estudiantes (RC) vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura

Banfield y Gimnasia se encuentran en la fecha 10

Platense visita a Newell`s por la fecha 10

Lo que se lee ahora
El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.
Paro.

Por qué no hubo fútbol el fin de semana

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo
Educación.

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Ciudad.

Convocan a referentes barriales a un encuentro sobre desarrollo comunitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel